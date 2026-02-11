InícioMundo
VIOLÊNCIA

Atirador mata 10 pessoas e deixa 25 feridos em escola no Canadá

Ataque ocorreu em colégio de ensino médio na cidade de Tumbler Ridge. Segundo autoridades, o suspeito foi encontrado morto

Polícia recebeu ligações sobre a presença de um atirador na escola secundária Tumbler Ridge na tarde de terça - (crédito: Reprodução Google Maps)
Um tiroteio deixou ao menos 10 mortos e 25 feridos na cidade de Tumbler Ridge, no Canadá, na terça-feira (10/2). As mortes ocorreram em uma escola de ensino médio e em uma residência, de acordo com a Polícia Real Montada Canadense (RCMP). 

O suspeito pelo ataque foi encontrado morto com “o que parece ser um ferimento auto infligido”, segundo autoridades locais. 

Em comunicado, a RCPM informa que “agentes estão realizando buscas adicionais em outras casas e propriedades para determinar se mais alguém pode estar ferido ou de alguma forma ligado aos eventos de hoje”.

A cidade de Tumbler Ridge fica a mais de mil quilômetros de Vancouver e aproximadamente a 600 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. 

Tiroteios em massa são raros no Canadá devido à legislação rigorosa no país. De acordo com o projeto Small Arms Research, enquanto existem 121 armas de fogo para cada 100 habitantes dos Estados Unidos, há uma estimativa de 35 armas para cada 100 habitantes do Canadá.

