InícioMundo
TURQUIA

Ladrão foge montado em burro após roubar joalheria; veja o crime

As imagens mostram que o suspeito utilizou uma empilhadeira para arrombar a porta do estabelecimento

Segundo a agência estatal turca Anadolu, o criminoso tem 26 anos - (crédito: Reprodução/X)
Segundo a agência estatal turca Anadolu, o criminoso tem 26 anos - (crédito: Reprodução/X)

Um roubo inusitado chamou a atenção de moradores e internautas na Turquia. Após invadir uma joalheria em Kayseri, na segunda-feira (9/2), um homem fugiu do local montado em um burro. A ação foi registrada por câmeras de segurança e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As imagens mostram que o suspeito utilizou uma empilhadeira para arrombar a porta do estabelecimento. Já dentro da loja, ele derrubou um armário repleto de objetos de valor e quebrou a vitrine onde estavam expostas joias de ouro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As gravações mostram ainda o momento em que o homem vasculha o chão, recolhendo a maior quantidade possível de ouro antes de deixar o local. Em seguida, ele foge de maneira inusitada, montado em um burro.

Segundo a agência estatal turca Anadolu, o criminoso foi identificado como M.Ç., de 26 anos. Após investigações, as autoridades descobriram que ele havia enterrado os produtos do roubo no quintal de casa.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 11/02/2026 14:56 / atualizado em 11/02/2026 14:56
SIGA
x