Ladrão foge montado em burro após roubar joalheria; veja o crime

Um roubo inusitado chamou a atenção de moradores e internautas na Turquia. Após invadir uma joalheria em Kayseri, na segunda-feira (9/2), um homem fugiu do local montado em um burro. A ação foi registrada por câmeras de segurança e rapidamente viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram que o suspeito utilizou uma empilhadeira para arrombar a porta do estabelecimento. Já dentro da loja, ele derrubou um armário repleto de objetos de valor e quebrou a vitrine onde estavam expostas joias de ouro.

As gravações mostram ainda o momento em que o homem vasculha o chão, recolhendo a maior quantidade possível de ouro antes de deixar o local. Em seguida, ele foge de maneira inusitada, montado em um burro.

Segundo a agência estatal turca Anadolu, o criminoso foi identificado como M.Ç., de 26 anos. Após investigações, as autoridades descobriram que ele havia enterrado os produtos do roubo no quintal de casa.