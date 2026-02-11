Ex-namorada de atleta norueguês reage à confissão de traição nas Olímpiadas

Nesta terça-feira (11/2) uma cena um tanto quanto inusitada chamou a atenção dos fãs de esqui nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina d'Ampezzo 2026. O atleta norueguês Sturla Holm Laegreid, de 28 anos, admitiu ter traído a namorada e fez uma declaração de amor após conquistar a medalha de bronze nos 20km do biatlo masculino de esqui. A agora ex-namorada reagiu às falas do medalhista em uma carta ao jornal norueguês VG.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Atleta norueguês expõe traição após ganhar medalha nas Olímpiadas

Após conquistar o pódio, Laegreid fez a confissão enquanto chorava. “Há alguém com quem eu queria compartilhar isso, que talvez não esteja assistindo hoje. Há seis meses, conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. E há três meses cometi o meu maior erro e a traí. Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida. Só tenho olhos para ela”, lamentou o atleta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ex-namorada, que preferiu não se identificar, não se sensibilizou com a curta declaração e também pareceu não perdoar a traição. “Mesmo depois de uma declaração de amor diante do mundo inteiro, é difícil perdoar. Eu não escolhi estar nessa situação, e dói ter que estar nela. Tivemos contato e ele está ciente da minha opinião sobre isso.”, disse ela na carta ao jornal.

Leia também: A campeã olímpica mais bem paga dos Jogos Olímpicos de Inverno

Durante a entrevista à TV norueguesa em que admitiu a traição, Laegreid disse ainda que havia contado à moça sobre o ato uma semana antes de ganhar o bronze nas Olimpíadas. Ele também se mostrou profundamente abalado com a situação mostrando que pretende se isolar da sociedade para passar uma mensagem de amor. "Espero que cometer suicídio social mostre o quanto eu a amo. Vou arcar com as consequências do que fiz. Me arrependo profundamente", disse o medalhista.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Mundo O que se sabe sobre o ataque que matou 9 pessoas em escola no Canadá

O que se sabe sobre o ataque que matou 9 pessoas em escola no Canadá Mundo Trump teria ligado para chefe de polícia em 2006 para falar sobre comportamento de Epstein, mostra documento do FBI

Trump teria ligado para chefe de polícia em 2006 para falar sobre comportamento de Epstein, mostra documento do FBI Mundo Atirador mata 10 pessoas e deixa 25 feridos em escola no Canadá