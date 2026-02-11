Ex-namorada de atleta norueguês reage à confissão de traição nas Olímpiadas

Nesta terça-feira (11/2) uma cena um tanto quanto inusitada chamou a atenção dos fãs de esqui nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina d'Ampezzo 2026. O atleta norueguês Sturla Holm Laegreid, de 28 anos, admitiu ter traído a namorada e fez uma declaração de amor após conquistar a medalha de bronze nos 20km do biatlo masculino de esqui. A agora ex-namorada reagiu às falas do medalhista em uma carta ao jornal norueguês VG.
Após conquistar o pódio, Laegreid fez a confissão enquanto chorava. “Há alguém com quem eu queria compartilhar isso, que talvez não esteja assistindo hoje. Há seis meses, conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. E há três meses cometi o meu maior erro e a traí. Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida. Só tenho olhos para ela”, lamentou o atleta.
A ex-namorada, que preferiu não se identificar, não se sensibilizou com a curta declaração e também pareceu não perdoar a traição. “Mesmo depois de uma declaração de amor diante do mundo inteiro, é difícil perdoar. Eu não escolhi estar nessa situação, e dói ter que estar nela. Tivemos contato e ele está ciente da minha opinião sobre isso.”, disse ela na carta ao jornal.
Durante a entrevista à TV norueguesa em que admitiu a traição, Laegreid disse ainda que havia contado à moça sobre o ato uma semana antes de ganhar o bronze nas Olimpíadas. Ele também se mostrou profundamente abalado com a situação mostrando que pretende se isolar da sociedade para passar uma mensagem de amor. "Espero que cometer suicídio social mostre o quanto eu a amo. Vou arcar com as consequências do que fiz. Me arrependo profundamente", disse o medalhista.
