Os candidatos a galãs e musas dos Jogos de Inverno 2026

Com a chegada das Olimpíadas de Inverno e o início das competições, os atletas se tornam os protagonistas no mundo da fama. Muitos deles acabam chamando a atenção, não apenas pelo desempenho demonstrado no torneio, mas também pela estética e beleza.

O Correio preparou uma lista com oito candidatos a galãs e musas desta edição dos Jogos de Inverno, que acontecem nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo.

Eileen Gu

A sino-americana Eileen Gu, 22 anos, já estampou capas de revistas internacionais e é uma das principais promessas desta edição dos jogos. Eileen pratica esqui, tendo conquistado a medalha de ouro na última edição, em Pequim, aos 18 anos. A atleta que compete pela China tornou-se rapidamente um dos rostos mais comentados dos Jogos.

Alex Hall

Campeão olímpico em Pequim 2022, o americano Alex Hall, 27 anos, mistura criatividade e precisão em manobras radicais. O atleta de esqui na categoria freestyle é dono de um estilo descontraído, o que o tornou um dos atletas favoritos do público. Durante as competições Alex impressiona pela altura dos saltos.

Jutta Leerdam

A holandesa Jutta Leerdam, 27 anos, é uma das candidatas mais fortes ao ouro na patinação de velocidade. A campeã mundial nos 500m e 1.000m, tornou-se um fenômeno midiático e rosto de grandes marcas. Jutta namora o polêmico lutador de boxe norte-americano Jake Paul, o que também trouxe visibilidade para a atleta.

Scotty James

Scotty James, 31 anos, é um dos nomes mais consistentes do snowboard mundial. O medalhista de bronze alia técnica aos saltos de grande amplitude. Scotty tem um visual marcante e presença de palco, o que o fez ganhar uma legião de fãs.

Lindsey Vonn

Ícone do esqui alpino, Lindsey Vonn, 41 anos, é um símbolo de força e superação. Dona de quatro títulos gerais na Copa do Mundo. Mesmo após lesões graves, Lindsey se manteve como referência dentro e fora das pistas. A personalidade carismática e perfil vencedor a mantiveram como uma das figuras mais queridas dos jogos de inverno.

Mac Forehand

Com 24 anos, o americano Mac Forehand representa a nova geração do freestyle. Ele foi o quarto colocado no Mundial de 2021 e participou dos Jogos Olímpicos de 2022, chamando atenção pela explosão nos saltos. Com estilo descontraído e forte presença nas redes, Forehand se tornou um dos rostos mais comentados entre o público jovem.

Chloe Kim

Bicampeã olímpica, Chloe Kim, 25 anos, domina o halfpipe no snowboard com leveza e precisão. Fora da neve, a atleta é referência de estilo esportivo e presença em campanhas publicitárias. Chloe aparece como uma das favoritas na modalidade.

Marcus Kleveland

O snowboarder norueguês Marcus Kleveland, de 26 anos, entrou para a história ao realizar uma manobra de difícil execução competição. Multicampeão nos X Games, Marcus é conhecido por elevar o nível técnico do snowboard. Com físico atlético e performance arrojada, o atleta se consagrou como um dos galãs da nova geração do esporte de inverno.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

