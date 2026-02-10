InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Tragédia no gelo: crianças morrem após queda em riacho nos EUA

Moradores locais iniciaram uma vaquinha para ajudar nos custos dos dois funerais

O estado de Oklahoma enfrenta um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos - (crédito: Divulgação/Departamento do Xerife do Condado de Osage)
O estado de Oklahoma enfrenta um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos - (crédito: Divulgação/Departamento do Xerife do Condado de Osage)

Duas crianças morreram na noite de sábado (7/2) em Avant, condado de Osage, em Oklahoma. As vítimas são Talon Whinery, de 8 anos, e Emmett Bennett, de 9. Os dois estavam brincando sobre o gelo de um riacho chamado de Bird Creek, quando a superfície cedeu e ambos caíram na água gelada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A primeira criança foi encontrada nas margens do riacho por volta das 19h. Os socorristas assim que chegaram começaram as manobras de ressuscitação, mas o menino não resistiu. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O corpo do segundo garoto foi localizado horas depois, por volta das 23h, após buscas com drones, barcos e equipe de resgate especializados. 

O estado de Oklahoma enfrenta um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. Esse tipo de acidente tem sido mais frequente durantes as ondas de frio.

 

Superfícies de rios, riachos e lagoas congeladas podem parecer firmes e sólidas ao olhar humano, mas são extremamente instáveis e perigosas. Autoridades locais têm reforçado alertas para que famílias evitem qualquer atividade sobre gelo durante o inverno rigoroso.

“O gabinete do xerife do Condado de Osage expressa as mais profundas condolências às famílias das vítimas e à toda a comunidade de Avant por essa perda inimaginável. Incidentes envolvendo crianças estão entre as situações mais difíceis enfrentadas pelos socorristas, e esta tragédia impactou profundamente todos os envolvidos”, declarou o xerife de Osage.

Os moradores da região se mobilizaram para apoiar a família dos garotos e iniciaram uma campanha de arrecadação na plataforma "GoFundMe" para ajudar nos custos do funeral.

* Estagiária sob a supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiária

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 10/02/2026 15:20 / atualizado em 10/02/2026 15:22
SIGA
x