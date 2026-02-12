InícioMundo
JEFFREY EPSTEIN

Jeffrey Epstein ainda tem CPF ativo no Brasil

Registro foi emitido em 2003 e segue regular; arquivos também indicam tentativa de obtenção de cidadania brasileira

Nos documentos apreendidos nos Estados Unidos CPF brasileiro de Jeffrey foi citado. - (crédito: AFP)
O financista norte-americano Jeffrey Epstein continua surpreendendo mesmo após sua morte em 2019. Documentos recentes do Departamento de Justiça dos EUA revelaram que ele tinha um CPF ativo no Brasil desde 2003. O registro segue regular até hoje. A Receita Federal confirmou a informação. 

Os arquivos do caso Epstein têm cerca de 3 milhões de documentos. Eles estavam sob sigilo no processo criminal contra ele - acusado de vários crimes sexuais envolvendo crianças, adolescentes e mulheres - e foram tornados públicos nas últimas semanas. A informação do CPF do bilionário foi encontrada em uma pasta chamada “Arquivos diversos”. 

CPF de Epstein encontrado como regular no site da Receita Federal
CPF de Epstein encontrado como regular no site da Receita Federal (foto: Reprodução/ReceitaFederal )

Até a publicação desta reportagem não há evidências públicas de que o CPF de Epstein tenha sido usado para movimentações financeiras.

Além do CPF, e-mails datados de outubro de 2011 confirmam que epstein tentava também cidadania brasileira. O bilionário conversou com a empresária alemã Nicole Junkermann sobre essa possibilidade.

Nicole perguntou se ele já havia considerado essa alternativa. Epstein respondeu: “Ideia interessante, mas os vistos podem ser um problema ao viajar para outros países”.

Diferença entre CPF e cidadania brasileira

  • CPF: registro fiscal que identifica a pessoa na Receita Federal e pode ser emitido para estrangeiros, mesmo sem residência no Brasil. Estrangeiros têm quando há interesse econômico, patrimonial ou jurídico. 
  • Cidadania brasileira: é um vínculo jurídico com o país, adquirido por nascimento ou naturalização, que garante direitos políticos e deveres previstos na Constituição.

O CPF de Jeffrey Epstein no Brasil é uma peça que conecta o país a um dos maiores escândalos de poder e exploração infantil da história recente. Devido ao alto volume de documentos liberados o caso ainda vai ter muitos desdobramentos.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

Anna Júlia Castro*

Por Anna Júlia Castro*
postado em 12/02/2026 16:15
