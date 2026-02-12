Jeffrey Epstein ainda tem CPF ativo no Brasil

Nos documentos apreendidos nos Estados Unidos CPF brasileiro de Jeffrey foi citado. - (crédito: AFP)

O financista norte-americano Jeffrey Epstein continua surpreendendo mesmo após sua morte em 2019. Documentos recentes do Departamento de Justiça dos EUA revelaram que ele tinha um CPF ativo no Brasil desde 2003. O registro segue regular até hoje. A Receita Federal confirmou a informação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os arquivos do caso Epstein têm cerca de 3 milhões de documentos. Eles estavam sob sigilo no processo criminal contra ele - acusado de vários crimes sexuais envolvendo crianças, adolescentes e mulheres - e foram tornados públicos nas últimas semanas. A informação do CPF do bilionário foi encontrada em uma pasta chamada “Arquivos diversos”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia mais aqui: Citado no caso Epstein, presidente do comitê dos Jogos de Los Angeles seguirá no cargo

CPF de Epstein encontrado como regular no site da Receita Federal (foto: Reprodução/ReceitaFederal )



Até a publicação desta reportagem não há evidências públicas de que o CPF de Epstein tenha sido usado para movimentações financeiras.

Além do CPF, e-mails datados de outubro de 2011 confirmam que epstein tentava também cidadania brasileira. O bilionário conversou com a empresária alemã Nicole Junkermann sobre essa possibilidade.

Nicole perguntou se ele já havia considerado essa alternativa. Epstein respondeu: “Ideia interessante, mas os vistos podem ser um problema ao viajar para outros países”.

Diferença entre CPF e cidadania brasileira

CPF: registro fiscal que identifica a pessoa na Receita Federal e pode ser emitido para estrangeiros, mesmo sem residência no Brasil. Estrangeiros têm quando há interesse econômico, patrimonial ou jurídico.

registro fiscal que identifica a pessoa na Receita Federal e pode ser emitido para estrangeiros, mesmo sem residência no Brasil. Estrangeiros têm quando há interesse econômico, patrimonial ou jurídico. Cidadania brasileira: é um vínculo jurídico com o país, adquirido por nascimento ou naturalização, que garante direitos políticos e deveres previstos na Constituição.

O CPF de Jeffrey Epstein no Brasil é uma peça que conecta o país a um dos maiores escândalos de poder e exploração infantil da história recente. Devido ao alto volume de documentos liberados o caso ainda vai ter muitos desdobramentos.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer