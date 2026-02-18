Cachorro invade prova de esqui nas Olimpíadas de Inverno

Uma cena inusitada chamou a atenção dos fãs de esqui nas Olimpíadas de Inverno Milão Cortina 2026. Um cão invadiu a pista de esqui cross-country feminina, durante as provas de velocidade que ocorriam no Tesero Cross-Country Skiing Stadium nesta quarta-feira (18/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Congresso do Peru destitui José Jeri

Nas imagens é possível ver o animal entrando aos poucos na pista de gelo e logo em seguida disparando atrás dos competidores da prova. O cãozinho se empenhou tanto na missão de perseguir os esquiadores que quase chegou na frente deles na linha de chegada. A invasão fez a animação do público que estava no estádio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Perro lobo burló la seguridad y cruzó la meta en Juegos Olímpicos Invierno



El animal, llamado #Nazgul, irrumpió en plena clasificación del esprint femenino en #Milán. Suceso se volvió viral rápidamente y la organización confirmó que el ejemplar pertenece a una vecina del sector. pic.twitter.com/2PcHwvxfub — NOTICIERO ANIMAL ® ???? (@NoticieroAnimal) February 18, 2026

A competição em questão foi invalidada pela invasão do animal, que, após alguns minutos, foi capturado pelos seguranças. A mesma prova de esqui marcou também o fim da participação do Brasil nesta edição das Olimpíadas de Inverno. As esquiadoras brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera ficaram na 21ª colocação.

O desempenho das atletas não foi suficiente para seguir na disputa de medalhas, que classificou apenas os 15 primeiros competidores. O tempo de Bruna Moura, inclusive, teve participação do cão invasor. Enquanto a atleta realizava a descida já perto do fim do trajeto, o animal cruzou a linha de chegada, fazendo que o tempo da brasileira fosse contabilizado antes que ela terminasse a prova. O erro foi corrigido pela organização do evento logo em seguida ao incidente.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Mundo Por que Reino Unido faz ofensiva contra o 'Brazilian butt lift', procedimento para aumentar o bumbum

Por que Reino Unido faz ofensiva contra o 'Brazilian butt lift', procedimento para aumentar o bumbum Mundo 'Não consigo mais comprar carne': o que está por trás da onda de aumento de preços na Rússia

'Não consigo mais comprar carne': o que está por trás da onda de aumento de preços na Rússia Mundo Alpinista que deixou namorada morrer em montanha da Áustria vai a julgamento e desperta debate polêmico

Alpinista que deixou namorada morrer em montanha da Áustria vai a julgamento e desperta debate polêmico Mundo "Jesse Jackson remodelou a sociedade dos EUA", avalia estudioso

"Jesse Jackson remodelou a sociedade dos EUA", avalia estudioso Mundo Irã anuncia avanço em negociações com EUA sobre acordo nuclear

Irã anuncia avanço em negociações com EUA sobre acordo nuclear Mundo "Cuba parece estar à beira do colapso" , alerta especialista