Cachorro invade prova de esqui nas Olimpíadas de Inverno

Animal chegou a cruzar a linha de chegada logo após alguns competidores

O cãozinho invadiu a prova de esqui cross-country feminina nesta quarta-feira (18/2) - (crédito: Reprodução/ X/ @Dexerto)
Uma cena inusitada chamou a atenção dos fãs de esqui nas Olimpíadas de Inverno Milão Cortina 2026. Um cão invadiu a pista de esqui cross-country feminina, durante as provas de velocidade que ocorriam no Tesero Cross-Country Skiing Stadium nesta quarta-feira (18/2).

Nas imagens é possível ver o animal entrando aos poucos na pista de gelo e logo em seguida disparando atrás dos competidores da prova. O cãozinho se empenhou tanto na missão de perseguir os esquiadores que quase chegou na frente deles na linha de chegada. A invasão fez a animação do público que estava no estádio.

A competição em questão foi invalidada pela invasão do animal, que, após alguns minutos, foi capturado pelos seguranças. A mesma prova de esqui marcou também o fim da participação do Brasil nesta edição das Olimpíadas de Inverno. As esquiadoras brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera ficaram na 21ª colocação.

O desempenho das atletas não foi suficiente para seguir na disputa de medalhas, que classificou apenas os 15 primeiros competidores. O tempo de Bruna Moura, inclusive, teve participação do cão invasor. Enquanto a atleta realizava a descida já perto do fim do trajeto, o animal cruzou a linha de chegada, fazendo que o tempo da brasileira fosse contabilizado antes que ela terminasse a prova. O erro foi corrigido pela organização do evento logo em seguida ao incidente.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 18/02/2026 13:20
