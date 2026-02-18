Morre Tom Noonan, o icônico vilão de Manhunter e RoboCop II, aos 74 anos

O ator, diretor e roteirista norte-americano Tom Noonan morreu no último sábado (14/2), aos 74 anos. - (crédito: Reprodução/RedesSociais)

O ator, diretor e roteirista norte-americano Tom Noonan morreu no último sábado (14/2), aos 74 anos. A morte do artista foi divulgada nas redes sociais da atriz Karen Sillas, que foi sua colega de trabalho em algumas produções.

Nascido no Brooklyn, em Nova York, Noonan começou sua carreira no fim dos anos 1970. Estudou teatro na Yale School of Drama, onde aproveitou suas habilidades como guitarrista e compositor. Em 1983, fundou o Paradise Theatre, um espaço importante para seu desenvolvimento como dramaturgo e diretor.

Nos anos 80, Noonan começou a ganhar destaque migrando para o cinema e a televisão. Em 1986, conquistou seu primeiro grande papel ao interpretar Francis Dollarhyde em Manhunter, desempenho que lhe rendeu reconhecimento internacional.

O ator ficou conhecido por personagens como o Monstro de Frankenstein em The Monster Squad (lançado no Brasil como Deu a Louca nos Monstros), Cain em RoboCop 2, onde atuou como vilão principal, e The Ripper em Last Action Hero, um dos antagonistas mais icônicos do longa, marcado pelo visual impactante e atuação intensa.

Em Heat (Fogo Contra Fogo, 1995), Noonan interpretou Kelso. Embora fosse um papel menor, sua participação no clássico de Michael Mann reforçou sua reputação como ator versátil. Já em Synecdoche, New York, trabalhou em uma narrativa metalinguística complexa, demonstrando habilidade para papéis mais filosóficos e introspectivos.

Seu currículo também incluía filmes como The House of the Devil (A Casa do Diabo) e 12 Monkeys (12 Macacos), além de participações na televisão em séries como The X-Files (Arquivo X) e CSI: Crime Scene Investigation (CSI).

Noonan se consolidou rapidamente com personagens intensos e muitas vezes perturbadores, mas sempre manteve uma ligação forte com o teatro, escrevendo e dirigindo suas próprias peças.

O que fez Tom Noonan ser reconhecido foi justamente essa capacidade de dar vida a personagens sombrios. Isso o tornou um ator "cult", lembrado por papéis que marcaram o imaginário dos anos 1980 e 1990, mas também por trabalhos autorais e independentes.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

