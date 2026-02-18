Indicado ao Oscar, roteirista é libertado após prisão no Irã

Inspirado na prisão de Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente transforma a experiência do cárcere em narrativa sobre repressão e resistência no Irã - (crédito: Divulgação)

Após 17 dias detido, Mehdi Mahmoudian voltou à liberdade nesta terça-feira (17/2), no Irã. O co-roteirista do indicado ao Oscar Foi Apenas um Acidente havia sido preso em Teerã por ter assinado, ao lado de outros nomes, uma declaração que responsabilizava o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, pela repressão violenta contra manifestantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mahmoudian deixou a prisão de Nowshahr junto com Vida Rabbani e Abdollah Momeni, também signatários do documento. De acordo com o The Guardian, os três foram soltos mediante pagamento de fiança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A reação veio do diretor do filme, Jafar Panahi, que denunciou a natureza das acusações. Em comunicado, afirmou: “Mehdi Mahmoudian, Vida Rabbani e Abdollah Momeni exerceram pacificamente seu direito de expressar suas opiniões, mas o regime respondeu acusando-os de ‘insultar o líder supremo’ e de ‘propaganda contra a República Islâmica’.”

Leia também: Irã anuncia avanço em negociações com EUA sobre acordo nuclear

Panahi ainda criticou o uso recorrente desse tipo de enquadramento judicial. “Durante anos, acusações desse tipo têm sido usadas como ferramentas para criminalizar o pensamento, silenciar críticas e incitar o medo na sociedade. Transformar um ato civil e pacífico em um caso de segurança nacional é um claro sinal de intolerância para com as vozes independentes dos cidadãos”, disse.

A prisão recente se soma ao histórico de perseguições enfrentadas por Mahmoudian. Ele já havia cumprido cinco anos de detenção, pena concluída em 2014, sob acusação de promover “motim contra o regime”. O próprio Panahi também foi preso e submetido à prisão domiciliar no passado. Os dois se conheceram atrás das grades, experiência que inspirou Foi Apenas um Acidente, baseado no período em que o cineasta esteve encarcerado.