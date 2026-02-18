Indicado ao Oscar, roteirista é libertado após prisão no Irã

Após 17 dias detido, Mehdi Mahmoudian voltou à liberdade nesta terça-feira (17/2), no Irã. O co-roteirista do indicado ao Oscar Foi Apenas um Acidente havia sido preso em Teerã por ter assinado, ao lado de outros nomes, uma declaração que responsabilizava o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, pela repressão violenta contra manifestantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Mahmoudian deixou a prisão de Nowshahr junto com Vida Rabbani e Abdollah Momeni, também signatários do documento. De acordo com o The Guardian, os três foram soltos mediante pagamento de fiança.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A reação veio do diretor do filme, Jafar Panahi, que denunciou a natureza das acusações. Em comunicado, afirmou: “Mehdi Mahmoudian, Vida Rabbani e Abdollah Momeni exerceram pacificamente seu direito de expressar suas opiniões, mas o regime respondeu acusando-os de ‘insultar o líder supremo’ e de ‘propaganda contra a República Islâmica’.”
Panahi ainda criticou o uso recorrente desse tipo de enquadramento judicial. “Durante anos, acusações desse tipo têm sido usadas como ferramentas para criminalizar o pensamento, silenciar críticas e incitar o medo na sociedade. Transformar um ato civil e pacífico em um caso de segurança nacional é um claro sinal de intolerância para com as vozes independentes dos cidadãos”, disse.
A prisão recente se soma ao histórico de perseguições enfrentadas por Mahmoudian. Ele já havia cumprido cinco anos de detenção, pena concluída em 2014, sob acusação de promover “motim contra o regime”. O próprio Panahi também foi preso e submetido à prisão domiciliar no passado. Os dois se conheceram atrás das grades, experiência que inspirou Foi Apenas um Acidente, baseado no período em que o cineasta esteve encarcerado.
Saiba Mais
- Mundo As vezes em que Vini Jr. levantou a voz contra o racismo
- Mundo Cachorro invade prova de esqui nas Olimpíadas de Inverno
- Mundo Por que Reino Unido faz ofensiva contra o 'Brazilian butt lift', procedimento para aumentar o bumbum
- Mundo 'Não consigo mais comprar carne': o que está por trás da onda de aumento de preços na Rússia
- Mundo Alpinista que deixou namorada morrer em montanha da Áustria vai a julgamento e desperta debate polêmico
- Mundo "Jesse Jackson remodelou a sociedade dos EUA", avalia estudioso