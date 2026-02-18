InícioMundo
Bloco Boi Tolo é destaque no NY Times como símbolo do carnaval do Rio

O festejo foi exaltado pelo jornal norte-americano como o fervor e caos da folia de rua; bloco reuniu multidões no último domingo (15) em uma maratona de 12 horas

Bloco Boi Loco em 2025. Um dos blocos de carnaval mais icônicos do Rio de Janeiro (RJ) - (crédito: Amanda Risi/Rádio Tupi)
Um dos blocos de carnaval mais icônicos do Rio de Janeiro, o Boi Tolo ganhou destaque no jornal New York Times. O festejo, que completou 20 anos, atraiu uma multidão no último domingo (15)

Em matéria publicada na terça-feira (17/2), o jornal destacou a atração como uma das festas que melhor traduzem o fervor e o caos do carnaval de rua carioca, com o título “Uma festa de carnaval do Rio que não acaba nunca”.

O bloco virou referência justamente por surgir do improviso, em 2006, após foliões irem para o tradicional bloco Boi Bumbá e descobrirem que o desfile havia sido cancelado. Em vez de voltarem para casa, os foliões decidiram “fazer do limão uma limonada” e saíram pelas ruas tocando e cantando. 

“O Boi Tolo só existe porque as pessoas querem que ele exista”, disse ao NYT, Luís Otávio Almeida, de 62 anos, um dos fundadores da festa. “O carnaval é feito nas ruas. É feito pelo povo”, finalizou.

A reportagem do jornal acompanhou o bloco do início ao fim e descreveu a experiência como uma “maratona que exige garra e resistência”.

“Ao longo do caminho, você começa a se perguntar: ‘Devo desistir? Vou desistir’”, relatou Lucas Fagundes, de 35 anos, à publicação. “É como o teste definitivo de resistência.”

Conhecido pela espontaneidade, o Boi Tolo não tem horário fixo nem trajeto definido. Ainda assim, costuma durar cerca de 12 horas e percorrer até 10 quilômetros pelo centro carioca, reunindo milhares de foliões e representando o carnaval cru e autêntico, longe da Sapucaí, mas repleto de energia popular.

“Poucas festas representam o fervor e o caos do carnaval de rua do Rio melhor do que o Boi Tolo”, descreveu o jornal norte-americano.

A publicação também destacou que o bloco “não para de andar nunca”. Mesmo em meio a beijos descritos como apaixonados, as pessoas ao redor insistem: “Beijo e anda! Beijo e anda!”.

Uma leitora do jornal, sob o codinome Marc, comentou: “Fui casada com um carioca e passei uma década no Rio, e este texto resume vividamente tudo o que há de mais frenético e mágico nele. É um país incrível.”

A reportagem aponta ainda que a concentração começou às 6h50 da manhã e seguiu até as 16h50 da tarde, totalizando 12 horas de festa. Mesmo ao final, os foliões resistiam a ir embora: aproximavam-se da bateria e cantavam “Eu não vou embora, Eu não vou embora!”, enquanto pulavam na areia, prolongando a celebração até os últimos instantes.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

Anna Júlia Castro*

Estagiária

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 18/02/2026 17:59
