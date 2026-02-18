Bloco Boi Tolo é destaque no NY Times como símbolo do carnaval do Rio

Bloco Boi Loco em 2025. Um dos blocos de carnaval mais icônicos do Rio de Janeiro (RJ) - (crédito: Amanda Risi/Rádio Tupi)

Um dos blocos de carnaval mais icônicos do Rio de Janeiro, o Boi Tolo ganhou destaque no jornal New York Times. O festejo, que completou 20 anos, atraiu uma multidão no último domingo (15)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em matéria publicada na terça-feira (17/2), o jornal destacou a atração como uma das festas que melhor traduzem o fervor e o caos do carnaval de rua carioca, com o título “Uma festa de carnaval do Rio que não acaba nunca”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O bloco virou referência justamente por surgir do improviso, em 2006, após foliões irem para o tradicional bloco Boi Bumbá e descobrirem que o desfile havia sido cancelado. Em vez de voltarem para casa, os foliões decidiram “fazer do limão uma limonada” e saíram pelas ruas tocando e cantando.

Leia mais aqui: "Especial": Ancelotti destaca energia do Carnaval e reforça escolha pelo Brasil

“O Boi Tolo só existe porque as pessoas querem que ele exista”, disse ao NYT, Luís Otávio Almeida, de 62 anos, um dos fundadores da festa. “O carnaval é feito nas ruas. É feito pelo povo”, finalizou.

A reportagem do jornal acompanhou o bloco do início ao fim e descreveu a experiência como uma “maratona que exige garra e resistência”.

“Ao longo do caminho, você começa a se perguntar: ‘Devo desistir? Vou desistir’”, relatou Lucas Fagundes, de 35 anos, à publicação. “É como o teste definitivo de resistência.”

Conhecido pela espontaneidade, o Boi Tolo não tem horário fixo nem trajeto definido. Ainda assim, costuma durar cerca de 12 horas e percorrer até 10 quilômetros pelo centro carioca, reunindo milhares de foliões e representando o carnaval cru e autêntico, longe da Sapucaí, mas repleto de energia popular.

“Poucas festas representam o fervor e o caos do carnaval de rua do Rio melhor do que o Boi Tolo”, descreveu o jornal norte-americano.

A publicação também destacou que o bloco “não para de andar nunca”. Mesmo em meio a beijos descritos como apaixonados, as pessoas ao redor insistem: “Beijo e anda! Beijo e anda!”.

Leia mais aqui: Foliões já sentem saudade do carnaval de Brasília

Uma leitora do jornal, sob o codinome Marc, comentou: “Fui casada com um carioca e passei uma década no Rio, e este texto resume vividamente tudo o que há de mais frenético e mágico nele. É um país incrível.”

A reportagem aponta ainda que a concentração começou às 6h50 da manhã e seguiu até as 16h50 da tarde, totalizando 12 horas de festa. Mesmo ao final, os foliões resistiam a ir embora: aproximavam-se da bateria e cantavam “Eu não vou embora, Eu não vou embora!”, enquanto pulavam na areia, prolongando a celebração até os últimos instantes.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite