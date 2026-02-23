Kim Jong-un é reeleito no partido e sinaliza aceleração do programa nuclear da Coreia do Norte

Esta foto foi tirada em 21 de fevereiro de 2026 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) através da KNS em 22 de fevereiro de 2026 - (crédito: AFP)

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, foi reeleito ao principal posto do Partido dos Trabalhadores, com delegados creditando a ele o fortalecimento do arsenal nuclear e o reforço da posição regional do país, informou a mídia estatal.

O congresso, grande evento de propaganda no qual Kim deve traçar metas políticas e militares para os próximos cinco anos, indica que ele pretende acelerar ainda mais o programa nuclear, já dotado de mísseis capazes de atingir aliados asiáticos dos EUA e o território americano.

O partido anunciou ainda nova composição do Comitê Central, confirmando mudança geracional no círculo de poder, com a substituição de chefes militares veteranos e do líder do parlamento figurativo de Pyongyang no órgão de 138 membros.

O encontro ocorre em meio a postura mais assertiva de Kim na região, após expansão agressiva do arsenal nuclear e maior aproximação com a Rússia, inclusive no contexto da guerra na Ucrânia, aprofundando tensões com Washington e Seul. Kim também reforçou laços com a China, com viagem a Pequim e cúpula com Xi Jinping.

A KCNA informou que Kim foi reeleito secretário-geral com "vontade inabalável e desejo unânime" dos delegados. Segundo o partido, o fortalecimento nuclear criou capacidade para enfrentar "qualquer ameaça" e garantiu o futuro do país, elevando o orgulho nacional. A agência chinesa Xinhua disse que Xi felicitou Kim.

A lista do novo Comitê Central excluiu Choe Ryong Hae e os marechais Pak Jong Chon e Ri Pyong Chol, além de autoridades ligadas ao diálogo intercoreano, como Kim Yong Chol e Ri Son Gwon.

A Coreia do Norte suspendeu a diplomacia com EUA e Coreia do Sul após o fracasso da cúpula de 2019 entre Kim e Donald Trump. Desde então, Pyongyang rejeita negociações que condicionem o diálogo à desnuclearização e, em 2024, passou a tratar o Sul como inimigo permanente. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.