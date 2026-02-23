Ex-embaixador canta Alceu Valença para Lula na Coreia

O ex-embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, cantou um trecho da música “Anunciação”, de Alceu Valença, durante uma cerimônia de recepção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no país asiático.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao dar as boas-vindas, Lim Ki-mo afirmou: “Senhor presidente, seja muito bem-vindo à Coreia. Esperamos que esta visita fortaleça ainda mais as relações amistosas. Ao povo brasileiro, o povo coreano envia os mais cordiais cumprimentos”. Em seguida, cantou parte da canção: “Na bruma leve das paixões que vem de dentro”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Janja debate skincare em reunião com influencers na Coreia do Sul

O ex-embaixador também interpretou outros versos da música: “Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais". O embaixador também cantou Evidências, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. "Chega de mentira, te negar meu desejo. Eu te quero mais que tudo. É preciso do seu beijo”, cantou em bom humor.

Lula está na Coreia do Sul desde o último domingo (22/2), após viagem à Índia. A primeira-dama, Janja, está no país desde o dia 18.

Leia também: Janja veste traje tradicional sul-coreano em recepção na Casa Azul

A visita tem como objetivo fortalecer as relações entre Brasil e Coreia do Sul. Está prevista ainda a assinatura de um acordo entre os dois países para ampliar a cooperação bilateral.