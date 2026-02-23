Ex-embaixador canta Alceu Valença para Lula na Coreia

O ex-embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, cantou um trecho da música “Anunciação”, de Alceu Valença, durante uma cerimônia de recepção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no país asiático.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Aproximação com Coreia do Sul é "fundamental" para indústria de cosméticos, avalia setor
Ao dar as boas-vindas, Lim Ki-mo afirmou: “Senhor presidente, seja muito bem-vindo à Coreia. Esperamos que esta visita fortaleça ainda mais as relações amistosas. Ao povo brasileiro, o povo coreano envia os mais cordiais cumprimentos”. Em seguida, cantou parte da canção: “Na bruma leve das paixões que vem de dentro”.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O ex-embaixador também interpretou outros versos da música: “Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais". O embaixador também cantou Evidências, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. "Chega de mentira, te negar meu desejo. Eu te quero mais que tudo. É preciso do seu beijo”, cantou em bom humor.
Lula está na Coreia do Sul desde o último domingo (22/2), após viagem à Índia. A primeira-dama, Janja, está no país desde o dia 18.
A visita tem como objetivo fortalecer as relações entre Brasil e Coreia do Sul. Está prevista ainda a assinatura de um acordo entre os dois países para ampliar a cooperação bilateral.
Saiba Mais
- Mundo 'Fiscalizar autoridades e familiares de ministros faz parte do dia a dia da Receita, a questão é se houve quebra de sigilo', afirma presidente do Sindifisco
- Mundo A cidade russa que perdeu quase todos seus homens para a guerra
- Mundo Putin já iniciou a 3ª Guerra Mundial e precisa ser parado, diz Zelensky à BBC
- Mundo Como apartamentos em São Paulo financiados pelo Minha Casa Minha Vida vão parar no Airbnb
- Mundo Presidente do México pede calma após operação que matou líder de cartel
- Mundo Tensão no México após exército matar um dos traficantes mais procurados do país