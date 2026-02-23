Nova York paralisa diante da gigantesca tempestade de inverno

Uma pessoa passeia com um cachorro em um parque coberto de neve no bairro do Brooklyn, em Nova York, em 23 de fevereiro de 2026 - (crédito: AFP)

A cidade de Nova York está paralisada nesta segunda-feira (23), com a circulação de veículos proibida nas vias e as escolas fechadas, enquanto seus habitantes se protegem da gigantesca tempestade de inverno que atinge o nordeste dos Estados Unidos.

"Segue nevando copiosamente", informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) em uma mensagem no X às 6h28 no horário de Brasília, quando a quantidade de neve acumulada chegava a 38 centímetros.

Entre 23 e 28 centímetros de neve cobriram Manhattan e Brooklyn, de acordo com os serviços de emergência, razão pela qual "há proibição de circulação para todos os veículos não essenciais na ruas, rodovias e pontes da cidade de Nova York".

Dezenas de milhões de pessoas, desde a capital Washington até o estado de Maine, são afetadas pela tempestade que pode chegar a 60 centímetros de neve em alguns locais.

Pouco antes das 6h locais desta segunda-feira, Nova York registrou uma temperatura de -2ºC, com neve e neblina congelante, segundo o site do Serviço de Meteorologia, e os arranha-céus da região sul de Manhattan não podiam ser vistos do Brooklyn, a um quilômetro de distância.

A esta hora, pelo menos 119.347 clientes estavam sem eletricidade no estado de Nova Jersey, segundo o site de monitoramento poweroutage.us.

Os problemas também afetaram os aeroportos. Mais de 5 mil voos foram cancelados, segundo dados do site FlightAware.

A pior tempestade em uma década

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, alertou que as vias da cidade, de mais de oito milhões de habitantes, estarão fechadas ao trânsito pelo menos até o meio-dia desta segunda-feira.

"A cidade de Nova York não enfrentou uma tempestade desta magnitude na última década. Pedimos aos nova-iorquinos que evitem qualquer deslocamento que não seja essencial", acrescentou.

A proibição de circulação de veículos não se aplicará aos trabalhadores nem aos cidadãos que necessitem se deslocar em caso de emergência.

Brandon Smith, de 33 anos e morador do Brooklyn, reclamou por ter que ir ao seu local de trabalho.

"Vai ser difícil para a maioria dos nova-iorquinos se deslocar, porque ainda temos que ir trabalhar. Infelizmente, mesmo que (as estradas) estejam fechadas, não vão deixar de nos chamar no trabalho", lamentou.

Para Macarena González, uma turista vinda do Chile, a nevada é um espetáculo: "Estou muito feliz, é uma grande experiência", disse à AFP enquanto passeava pela Times Square.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou estado de emergência a partir do meio-dia de domingo (22).

Michelle Wu, prefeita de Boston, no estado de Masschusetts, ordenou, nesta segunda-feira, o fechamento das escolas públicas e dos prédios municipais.

"Pedimos a todos que planejem com antecedência, mantenham-se seguros, aquecidos e evitem estradas", disse Wu.