Professora leva aluno sem-teto para morar com ela e é presa por abuso sexual

Jovemsofreu abusos durante dois meses na casa da professora de 49 anos, Mackenzie McLean. Crime aconteceu na Flórida

Mackenzie lecionava na Crooms Academy, escola de ensino médio na cidade de Sanford, estado da Flórida, EUA - (crédito: Reprodução/ redes sociais / Facebool/ @ Crooms Academy)
A professora Mackenzie McLean, 49 anos, foi presa na última terça-feira (17/2) por abusar sexualmente de um aluno. O jovem havia sido expulso de casa e estava morando na rua quando a professora o convidou para morar com ela e a filha.

Mackenzie lecionava na Crooms Academy, escola de ensino médio na cidade de Sanford, estado da Flórida, EUA, e abusou do aluno de 18 anos por um período de dois meses. O jovem se mudou para casa da professora em março de 2024, onde morou durante nove meses.

Segundo documentos judiciais obtidos pela revista People, Mackenzie tinha como estratégia embebedar o jovem para então abusar dele. O aluno chegou a dizer para polícia que afastava a professora quando a mesma tentava se aproximar, afirmando que a situação “era errada”.

O estudante relatou também que, no começo da estadia, viu a professora como uma figura materna, e que, conforme os abusos foram acontecendo, se viu obrigado a suportar, ou não teria mais onde morar e o que comer. O jovem relatou também que, enquanto morava no local, jogava videogame com a filha de Mackenzie, e dois anos antes da formatura do ensino médio, dormia na mesma cama que a professora e iam juntos para a escola.

A primeira audiência do caso vai acontecer em 31 de março. Depois que o caso do abuso da professora ganhou notoriedade, outra denúncia contra Mackenzie surgiu. Uma aluna de 16 anos acusou a professora de fornecer a ela e um grupo de alunos substâncias como álcool, balas de maconha e Adderall (medicamento controlado que é estimulante para o sistema nervoso).

 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 23/02/2026 15:33
