Professora leva aluno sem-teto para morar com ela e é presa por abuso sexual

A professora Mackenzie McLean, 49 anos, foi presa na última terça-feira (17/2) por abusar sexualmente de um aluno. O jovem havia sido expulso de casa e estava morando na rua quando a professora o convidou para morar com ela e a filha.
Mackenzie lecionava na Crooms Academy, escola de ensino médio na cidade de Sanford, estado da Flórida, EUA, e abusou do aluno de 18 anos por um período de dois meses. O jovem se mudou para casa da professora em março de 2024, onde morou durante nove meses.
Segundo documentos judiciais obtidos pela revista People, Mackenzie tinha como estratégia embebedar o jovem para então abusar dele. O aluno chegou a dizer para polícia que afastava a professora quando a mesma tentava se aproximar, afirmando que a situação “era errada”.
O estudante relatou também que, no começo da estadia, viu a professora como uma figura materna, e que, conforme os abusos foram acontecendo, se viu obrigado a suportar, ou não teria mais onde morar e o que comer. O jovem relatou também que, enquanto morava no local, jogava videogame com a filha de Mackenzie, e dois anos antes da formatura do ensino médio, dormia na mesma cama que a professora e iam juntos para a escola.
A primeira audiência do caso vai acontecer em 31 de março. Depois que o caso do abuso da professora ganhou notoriedade, outra denúncia contra Mackenzie surgiu. Uma aluna de 16 anos acusou a professora de fornecer a ela e um grupo de alunos substâncias como álcool, balas de maconha e Adderall (medicamento controlado que é estimulante para o sistema nervoso).
