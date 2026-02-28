Itamaraty emite alerta consular e orienta brasileiros a evitarem 11 países

Com o início dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, na manhã deste sábado (28/2), o Ministério das Relações Exteriores orientou brasileiros a não viajarem para 11 países da região. Em comunicado oficial, a pasta orienta que, “à luz da recente escalada das tensões no Oriente Médio”, cidadãos brasileiros não se desloquem para áreas consideradas de risco.

A recomendação é para que viagens para Irã, Israel, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina e Síria, sejam evitadas.

Para os brasileiros que já estão nesses países, o Itamaraty recomenda atenção redobrada e o cumprimento rigoroso das orientações das autoridades locais.

Como agir

Em situações de bombardeio ou ataques aéreos, o ministério orienta que o cidadão dirija-se imediatamente ao abrigo mais próximo. Caso esteja na rua, a recomendação é procurar estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos.

Se a pessoa estiver em casa, o comunicado orienta priorizar cômodos com, pelo menos, duas paredes entre você e a parede externa do edifício, como corredores internos, escadas de porão ou áreas sem janelas.

Evite permanecer na linha de visão do céu;

Quanto mais ao interior da estrutura, melhor;

Garanta ao menos duas paredes entre você e as áreas com maior risco de estilhaços;

Procure abrigo antes de utilizar aplicativos de mensagens ou realizar chamadas telefônicas.

Encha a banheira ou recipientes grandes com água fria, a fim de dispor de reserva em caso de eventual escassez.

O texto também orienta que os brasileiros não deixem suas residências “sem se certificar de que as condições de segurança o permitem”. Em caso de cancelamento de voos, a recomendação é procurar a companhia aérea para remarcação das passagens e verificar se os documentos de viagem têm pelo menos seis meses de validade.

Confira a lista dos contatos de plantões consulares na região:

Embaixada em Teerã: +98(0)912-148-5200

Embaixada em Tel Aviv: +972 54 803 5858. Recomenda-se, ainda, baixar o aplicativo do Home Front Command (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas.

Embaixada em Doha: (974) 66126585

Embaixada no Kuwait: (+965)6684.0540

Embaixada em Abu Dhabi: +971 50 668 3258

Embaixada em Manama: +973 3364 6483

Embaixada do Brasil em Amã: +962 7 7558 4460

Embaixada em Bagdá:?+964 780 929 1396

Embaixada em Beirute: +961 70 108 374 e Canal WhatsApp:https://whatsapp.com/channel/0029VarNJEqJUM2gCsrVNj0i

Escritório de Representação em Ramala: +972 59 205 5510

Embaixada em Damasco: +963 933 213 438