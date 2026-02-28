InícioMundo
EUA - ISRAEL X IRÃ

Embaixada do Irã no Brasil critica Israel e EUA após ataque a escola

Postagem acusa "regime sionista" e questiona silêncio de defensores de direitos humanos após morte de 57 alunas no sul do Irã; Ministério das Relações Exteriores do Irã também se pronuncia

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que a emissora afirma ser o local dos ataques mortais dos EUA e de Israel - (crédito: AFP)
A Embaixada do Irã no Brasil publicou, neste sábado (28/2), uma mensagem nas redes sociais em que critica duramente Israel e os Estados Unidos após um ataque que deixou, até o momento, ao menos 57 estudantes mortas em uma escola primária feminina na cidade de Minab, no sul do Irã.

Na publicação, o perfil usa termos como "regime sionista assassino de crianças" e questiona a atuação de defensores dos direitos humanos diante do episódio. "Onde estão os defensores dos direitos humanos?", escreveu.

A embaixada afirma que não "causa surpresa" o assassinato das estudantes e acusa Israel de ter "vasta experiência no massacre de crianças, mulheres e civis nos territórios palestinos ocupados". Além de responsabilizarem os Estados Unidos por atuarem há décadas como provedores de serviços a "esse regime", citando empréstimos e fornecimento de armamentos. 

 
 
 
O perfil também compartilhou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã. A nota afirma que o país foi alvo de "agressão militar criminosa" por parte dos Estados Unidos. 

"Na madrugada de hoje, enquanto o país se encontrava às vésperas do Nowruz e no décimo dia do mês sagrado do Ramadã, a integridade territorial e a soberania nacional do Irã foram violadas. Um conjunto de alvos, incluindo instalações defensivas e áreas militares em diferentes cidades do país, foi atacado", escreveu.

A chancelaria iraniana afirma que a ação ocorreu em um momento em que o país estaria “em meio a negociações e diálogo” e classifica os ataques como violação do Artigo 2º, parágrafo 4, da Carta das Nações Unidas. O texto também cita o Artigo 51 da Carta da ONU para sustentar que o Irã “reserva-se o direito inerente de legítima defesa e empregará todos os meios necessários para proteger sua nação”.

Comunicado do Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã
Comunicado do Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O comunicado pede que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aja de forma imediata e eficaz e que os Estados-membros, especialmente países da região e do mundo islâmico, condenem a agressão e adotem “medidas coletivas e urgentes” para restaurar a paz e a segurança.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 28/02/2026 13:11
