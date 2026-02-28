Embaixada do Irã no Brasil critica Israel e EUA após ataque a escola

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que a emissora afirma ser o local dos ataques mortais dos EUA e de Israel - (crédito: AFP)

A Embaixada do Irã no Brasil publicou, neste sábado (28/2), uma mensagem nas redes sociais em que critica duramente Israel e os Estados Unidos após um ataque que deixou, até o momento, ao menos 57 estudantes mortas em uma escola primária feminina na cidade de Minab, no sul do Irã.

Na publicação, o perfil usa termos como "regime sionista assassino de crianças" e questiona a atuação de defensores dos direitos humanos diante do episódio. "Onde estão os defensores dos direitos humanos?", escreveu.

A embaixada afirma que não "causa surpresa" o assassinato das estudantes e acusa Israel de ter "vasta experiência no massacre de crianças, mulheres e civis nos territórios palestinos ocupados". Além de responsabilizarem os Estados Unidos por atuarem há décadas como provedores de serviços a "esse regime", citando empréstimos e fornecimento de armamentos.

O perfil também compartilhou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã. A nota afirma que o país foi alvo de "agressão militar criminosa" por parte dos Estados Unidos.

"Na madrugada de hoje, enquanto o país se encontrava às vésperas do Nowruz e no décimo dia do mês sagrado do Ramadã, a integridade territorial e a soberania nacional do Irã foram violadas. Um conjunto de alvos, incluindo instalações defensivas e áreas militares em diferentes cidades do país, foi atacado", escreveu.

A chancelaria iraniana afirma que a ação ocorreu em um momento em que o país estaria “em meio a negociações e diálogo” e classifica os ataques como violação do Artigo 2º, parágrafo 4, da Carta das Nações Unidas. O texto também cita o Artigo 51 da Carta da ONU para sustentar que o Irã “reserva-se o direito inerente de legítima defesa e empregará todos os meios necessários para proteger sua nação”.

O comunicado pede que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aja de forma imediata e eficaz e que os Estados-membros, especialmente países da região e do mundo islâmico, condenem a agressão e adotem “medidas coletivas e urgentes” para restaurar a paz e a segurança.