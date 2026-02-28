InícioMundo
Conflito internacional

Voos brasileiros com destino ao Oriente Médio retornam ao país após ataque ao Irã

Duas aeronaves, da Emirates e da Qatar Airways, tiveram que dar meia-volta quando já estavam no ar

(FILES) This file photo taken on January 11, 2021 shows a Qatar Airways airplane taking off from Hamad International Airport near the Qatari capital Doha, on the first commercial flight to Saudi Arabia in three and a half years following a Gulf diplomatic thaw, on January 11, 2021. Qatar is expected to resume flights to the United Arab Emirates (UAE) and Egypt early next week after already sending a flight to Riyadh for the first time in more than three years on January 11. Saudi Arabia, UAE, Bahrain and Egypt in June 2017 cut air, land and sea links with Qatar over claims the gas-rich nation backed Islamists and was too close to Iran -- charges denied by Doha. / AFP / KARIM JAAFAR - (crédito: KARIM JAAFAR/AFP)
(FILES) This file photo taken on January 11, 2021 shows a Qatar Airways airplane taking off from Hamad International Airport near the Qatari capital Doha, on the first commercial flight to Saudi Arabia in three and a half years following a Gulf diplomatic thaw, on January 11, 2021. Qatar is expected to resume flights to the United Arab Emirates (UAE) and Egypt early next week after already sending a flight to Riyadh for the first time in more than three years on January 11. Saudi Arabia, UAE, Bahrain and Egypt in June 2017 cut air, land and sea links with Qatar over claims the gas-rich nation backed Islamists and was too close to Iran -- charges denied by Doha. / AFP / KARIM JAAFAR - (crédito: KARIM JAAFAR/AFP)

O ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel ao Irã provocou alterações drásticas nas rotas comerciais que sobrevoam o Oriente Médio. Até mesmo aeroportos de destinos turísticos mais conhecidos, como Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), e Doha, no Catar, tiveram voos cancelados na manhã deste sábado (28/2). O bloqueio causou transtornos, também, para passageiros brasileiros que tinham como destino os principais aeroportos da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O voo EK262, da Emirates Airlines, partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta de 1h da manhã de sábado e deveria chegar a Dubai às 22h35 no horário local (15h35, de Brasília). No entanto, a aeronave recebeu um alerta para retornar ao Brasil após as informações sobre o ataque ao Irã serem conhecidas. No momento em que esta matéria foi publicada, o avião ainda se encontrava no ar em retorno ao país.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Emirates confirmou ao Correio que a aeronave que deixou São Paulo com destino a Dubai retornou ao terminal paulistano após o fechamento do aeroporto localizado nos Emirados Árabes Unidos, em razão do fechamento do espaço aéreo do Irã e da confirmação de mísseis sobrevoando a região. De acordo com a companhia aérea, os clientes afetados estão sendo informados pelo aplicativo ou por e-mail sobre possíveis reagendamentos ou reembolsos.

Já o voo QR774, que deixou Guarulhos por volta de 1h da manhã (horário de Brasília) deste sábado, também recebeu um alerta para retornar ao país quando já sobrevoava a costa da África, e aterrissou em São Paulo próximo a 12h30, no horário local. O Correio tentou contato com a companhia aérea, mas não obteve resposta. As informações foram obtidas pelo site FlightAware.com.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 28/02/2026 14:23
SIGA
x