Voos brasileiros com destino ao Oriente Médio retornam ao país após ataque ao Irã

O ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel ao Irã provocou alterações drásticas nas rotas comerciais que sobrevoam o Oriente Médio. Até mesmo aeroportos de destinos turísticos mais conhecidos, como Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), e Doha, no Catar, tiveram voos cancelados na manhã deste sábado (28/2). O bloqueio causou transtornos, também, para passageiros brasileiros que tinham como destino os principais aeroportos da região.
O voo EK262, da Emirates Airlines, partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta de 1h da manhã de sábado e deveria chegar a Dubai às 22h35 no horário local (15h35, de Brasília). No entanto, a aeronave recebeu um alerta para retornar ao Brasil após as informações sobre o ataque ao Irã serem conhecidas. No momento em que esta matéria foi publicada, o avião ainda se encontrava no ar em retorno ao país.
A Emirates confirmou ao Correio que a aeronave que deixou São Paulo com destino a Dubai retornou ao terminal paulistano após o fechamento do aeroporto localizado nos Emirados Árabes Unidos, em razão do fechamento do espaço aéreo do Irã e da confirmação de mísseis sobrevoando a região. De acordo com a companhia aérea, os clientes afetados estão sendo informados pelo aplicativo ou por e-mail sobre possíveis reagendamentos ou reembolsos.
Já o voo QR774, que deixou Guarulhos por volta de 1h da manhã (horário de Brasília) deste sábado, também recebeu um alerta para retornar ao país quando já sobrevoava a costa da África, e aterrissou em São Paulo próximo a 12h30, no horário local. O Correio tentou contato com a companhia aérea, mas não obteve resposta. As informações foram obtidas pelo site FlightAware.com.
