Trump afirma ter "certeza" da morte de Khamenei: "Destruiu um país"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (28/2) que considera verdadeira a informação sobre a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Em conversa telefônica com a emissora NBC News, Trump afirmou que Khamenei “matou muitas pessoas” e “destruiu um país”, reforçando a avaliação de que os relatos recebidos pela equipe são confiáveis.

Ao ser questionado sobre quando haveria uma confirmação oficial sobre o estado do líder iraniano, o presidente respondeu: “Conversei com muitas pessoas além do governo e temos certeza, acreditamos que essa é uma história verdadeira. As pessoas que tomam todas as decisões, a maioria delas já se foi”, declarou.

Antes disso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia afirmado em pronunciamento televisionado que existem “fortes indícios” de que o aiatolá morreu na ofensiva contra a nação persa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, declarou, no entanto, que Khamenei está “são e salvo".

Enquanto as declarações repercutiam, imagens de satélite registraram danos extensos no complexo da residência oficial de Khamenei, em Teerã. O ataque ocorreu nas primeiras horas da manhã, em uma operação conjunta conduzida por Estados Unidos e Israel.