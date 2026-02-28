Ali Khamenei: quem foi o líder supremo do Irã

Uma foto fornecida pelo gabinete do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em 21 de março de 2025 - (crédito: KHAMENEI.IR/AFP)

Menos de 24 horas depois dos primeiros ataques coordenados entre EUA e Israel contra o Irã, o presidente norte-americano, Donald Trump, comunicou nas redes sociais que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morreu durante os bombardeios. Trump chamou Khamenei de "uma das pessoas mais más da história".

Entre criticas e apoio, Khamenei marcou a história do Irã. O líder estava a frente do país desde 1989 e detém autoridade máxima sobre todos os ramos do governo, as forças armadas e o judiciário. É hoje o chefe de Estado mais longevo do Oriente Médio.

Nascido em 1939 na cidade de Mashhad, no leste iraniano, Khamenei teve formação religiosa em seminários de Qom, centro do clero xiita. Na juventude, aproximou-se do movimento liderado pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, então exilado e principal opositor do xá Mohammad Reza Pahlavi.

Durante as mobilizações que resultaram na Revolução Iraniana, Khamenei participou ativamente da organização de protestos contra o regime monárquico. Com a queda do xá e a instalação da República Islâmica, tornou-se aliado próximo de Khomeini e ganhou projeção dentro do novo sistema político-teocrático.

Em 1981, sofreu um atentado a bomba que deixou seu braço direito permanentemente paralisado. Meses depois, foi eleito presidente do Irã, o primeiro clérigo a assumir o cargo. Permaneceu na Presidência até 1989, quando, após a morte de Khomeini, foi escolhido pela Assembleia dos Peritos para sucedê-lo como líder supremo.

Na época, sua indicação exigiu mudanças na Constituição, já que ele não possuía o mais alto grau clerical exigido para o posto. Mesmo assim, foi confirmado no cargo e consolidou sua autoridade ao longo dos anos seguintes.

No comando do país, Khamenei estruturou um sistema que lhe garante controle sobre as principais instituições do Estado. Uma das bases desse poder é a Guarda Revolucionária Islâmica, força militar paralela às Forças Armadas tradicionais, com influência política e econômica significativa.

Ao longo de mais de três décadas, ele reforçou uma linha ideológica marcada pelo conservadorismo religioso, pela oposição à influência dos Estados Unidos e pelo combate ao que considera desvios dos princípios islâmicos. Sob sua liderança, o regime enfrentou sucessivas ondas de protestos.

A mais expressiva nos últimos anos ocorreu em 2022, após a morte da jovem Mahsa Amini sob custódia da chamada polícia moral. As manifestações, lideradas sobretudo por mulheres, questionaram a obrigatoriedade do uso do véu islâmico e resultaram em centenas de mortes, segundo organizações de direitos humanos.

Na política externa, Khamenei apostou no fortalecimento de grupos aliados que atuam como representantes indiretos dos interesses iranianos na região. Entre eles estão o Hezbollah, no Líbano, o Hamas, na Faixa de Gaza, e os rebeldes houthis, no Iêmen — conjunto conhecido como “Eixo da Resistência”.

Essas alianças colocaram o Irã no centro das tensões com Israel e com potências ocidentais. Em outubro de 2023, o Hamas realizou um ataque contra Israel que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. Nos meses seguintes, Israel intensificou ações contra lideranças do Hezbollah, incluindo a morte de Hassan Nasrallah, aliado histórico de Khamenei. Já os houthis também passaram a ser alvo de ofensivas militares, inclusive dos Estados Unidos.

Conhecido por aparições públicas controladas e discursos firmes, Khamenei chegou a passar anos sem participar de eventos abertos. Em outubro de 2024, voltou a discursar em Teerã após um período prolongado de ausência.