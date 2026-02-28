Burj Al Arab: destroços de drone causam incêndio em luxuoso hotel de Dubai

As autoridades de Dubai informaram na noite deste sábado (28/2) que os destroços de um drone causaram um incêndio no hotel de luxo Burj Al Arab. O objeto foi interceptado. O incêndio ocorreu depois que o Irã lançou uma onda de ataques contra vários países do Golfo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Ali Khamenei: quem foi o líder supremo do Irã
"As autoridades confirmam que um drone foi interceptado e que os destroços causaram um pequeno incêndio na fachada externa do Burj Al Arab", indicou o escritório de imprensa de Dubai nas redes sociais.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"As equipes da Defesa Civil responderam imediatamente e controlaram o incidente. Não há registro de feridos", acrescentou.
???? ?? Burj Al Arab ????? ?? ?? ????? ??? ???? ??? ???#Dubai #Iran pic.twitter.com/FCGJT9EWcs— ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? (@yaseensheikh01) March 1, 2026
*Com informações da Agência France-Press