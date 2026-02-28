Burj Al Arab: destroços de drone causam incêndio em luxuoso hotel de Dubai

Incêndio no Burj Al Arab mostrou proporção dos ataques do Irã - (crédito: Reprodução/X/@yaseensheikh01)

As autoridades de Dubai informaram na noite deste sábado (28/2) que os destroços de um drone causaram um incêndio no hotel de luxo Burj Al Arab. O objeto foi interceptado. O incêndio ocorreu depois que o Irã lançou uma onda de ataques contra vários países do Golfo.

"As autoridades confirmam que um drone foi interceptado e que os destroços causaram um pequeno incêndio na fachada externa do Burj Al Arab", indicou o escritório de imprensa de Dubai nas redes sociais.

"As equipes da Defesa Civil responderam imediatamente e controlaram o incidente. Não há registro de feridos", acrescentou.

*Com informações da Agência France-Press