Iranianos comemoram anúncio da morte de Khamenei

Líder supremo do Irã desde 1989, figura central do regime e conhecido pela postura dura contra o Ocidente - (crédito: Khamenei.IR/HO/AFP)

Muitos iranianos tomaram as ruas para celebrar com gritos e música as informações de que o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, tinha morrido na operação de Estados Unidos e Israel, segundo vídeos verificados pela AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", escreveu em sua rede social o presidente americano Donald Trump, uma afirmação não confirmada por Teerã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vídeos divulgados no Telegram e verificados pela AFP mostram iranianos com música a todo o volume, comemorando, aplaudindo e buzinando de seus veículos.

As comemorações começaram ainda antes do anúncio de Trump, quando circularam outras informações sobre a morte de Khamenei, pouco depois das 23h locais (16h30 em Brasília), segundo várias testemunhas e gravações de áudio.

Essas testemunhas afirmaram que ouviram gritos de entusiasmo em muitas partes de Teerã e que moradores foram até suas janelas para aplaudir e tocar música.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais e verificados pela AFP ouviam-se assobios altos e prolongados, vivas e fogos de artifício.

Leia também: Por que revide do Irã contra aliados dos EUA no Oriente Médio levanta questões sobre capacidade de defesa americana

Nesse momento, segundo as redes sociais, as pessoas ainda não tinham saído em massa às ruas para comemorar.

Muitos iranianos estavam temerosos após a violenta repressão dos protestos maciços contra o governo no mês passado.

Os protestos começaram em dezembro, motivados pelos problemas econômicos do país afetado pelas sanções, mas logo se transformaram em um movimento de contestação a nível nacional que alcançou seu ápice nos dias 8 e 9 de janeiro, o que representou um dos maiores desafios para os líderes iranianos em anos.

Os distúrbios provocaram uma repressão violenta do governo que causou a morte de milhares de pessoas.

A organização radicada nos Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) registrou mais de 7.000 mortes, mas advertiu que o número total de vítimas provavelmente é muito maior.

As autoridades iranianas reconhecem mais de três mil mortes, mas atribuem a violência a "atos terroristas" orquestrados pelos Estados Unidos e Israel.