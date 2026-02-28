Simone Mendes conta que escapou de hotel atingido por míssil em Dubai

Artista relatou pânico ao saber que poderia estar no local no momento do ataque - (crédito: Divulgacao)

A estadia de Simone Mendes em Dubai ganhou um contorno inesperado após a artista descobrir que o hotel onde se hospedou, o Jumeirah Palm, foi atingido por um míssil do Irã neste sábado (28/2). O ataque ocorreu em meio à escalada do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. O empreendimento de luxo nos Emirados Árabes Unidos está entre os alvos atingidos.

A cantora havia deixado o país pouco antes do agravamento da situação. Ao chegar ao Brasil, usou as redes sociais para agradecer por ter conseguido embarcar antes do fechamento dos aeroportos e do início dos confrontos.

“Depois que a gente pousou, ficamos sabendo que está tendo guerra lá nos Emirados, contra os Estados Unidos, Irã e Israel. E aí a gente acabou de ver uma notícia aqui que um dos mísseis que lançaram lá atingiu um dos hotéis em Dubai, um dos hotéis em que a gente estava. Mas, graças ao bom Deus, a gente pegou o voo ontem, antes de tudo isso acontecer, antes de fecharem os aeroportos”, relatou aos seguidores.

Abalada, ela descreveu o impacto emocional da notícia: “Tem horas que a ficha começa a cair, começa a dar um pânico, um aperto no coração de você imaginar que podia estar no meio disso tudo. É desesperador”, desabafou.