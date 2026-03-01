Ex-presidente do Irã, Ahmadinejad morre em ataque, diz agência estatal

O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, morreu neste domingo (1º/3) após um ataque aéreo em Teerã, capital do país, durante bombardeios coordenados por Estados Unidos e Israel. A informação foi divulgada pela agência estatal iraniana ILNA.

Segundo as informações da agência, Mahmoud estava em casa, na zona leste da cidade, acompanhado de seus guarda-costas, que também teriam morrido na explosão.

Ahmadinejad governou o Irã entre 2005 e 2013 e ficou conhecido por seu perfil conservador e por confrontos frequentes com o Ocidente, especialmente em relação ao programa nuclear iraniano. Seu segundo mandato foi marcado por uma onda de protestos após a reeleição, em 2009, quando opositores alegaram fraude nas urnas.

Na ocasião, milhões de iranianos foram às ruas em manifestações que ficaram conhecidas como Movimento Verde.

Ataques

A morte do ex-presidente ocorre após a intensificação do confronto militar na região. Neste domingo, o Irã anunciou retaliações após a morte do líder supremo Ali Khamenei e lançou mísseis e drones contra países do Oriente Médio que abrigam bases militares americanas.

Israel, por sua vez, afirmou ter atingido alvos estratégicos no “coração de Teerã” e declarou que mantém “ataques intensivos” contra estruturas ligadas ao regime iraniano.

Em território israelense, ao menos nove pessoas morreram depois que um míssil iraniano atingiu áreas residenciais e comerciais em uma cidade a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Outras 28 ficaram feridas. Desde o início do conflito, o número de mortos em Israel chega a 11.

No Irã, a imprensa estatal informa que 201 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas desde o início dos bombardeios. Apenas nos ataques mais recentes, 57 mortes foram registradas.