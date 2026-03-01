InícioMundo
Reino Unido libera bases aos EUA; Trump estima duração de conflito

Keir Starmer autoriza uso de instalações britânicas para ações defensivas, enquanto Donald Trump estima que ofensiva pode durar "quatro semanas, ou menos"

Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2): tempo da guerra ganhou definição pelo presidente dos EUA - (crédito: AFP)

O governo britânico confirmou neste domingo (1º/3) que permitirá as forças dos Estados Unidos o uso de instalações militares no Reino Unido para realizar ações classificadas como “defensivas” contra o Irã. A autorização, segundo o primeiro-ministro Keir Starmer, contempla operações destinadas a neutralizar mísseis iranianos e lançadores.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o líder trabalhista fez questão de delimitar o alcance da decisão e afirmou que a Inglaterra não se envolverá em ataques de caráter ofensivo. A posição foi reforçada em meio à escalada de tensão no Oriente Médio.

Também neste domingo, Alemanha, França e Reino Unido divulgaram uma declaração conjunta na qual afirmam estar prontos para adotar medidas defensivas contra o Irã, com o objetivo de proteger interesses e aliados na região do Golfo.

Do outro lado do Atlântico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traçou um horizonte temporal para o embate. Em conversa telefônica com o Daily Mail, ele indicou que a ofensiva “sempre foi um processo de quatro semanas”. “Por mais forte que seja, é um país grande, levará quatro semanas, ou menos”, explicou o republicano.

As declarações oferecem o indicativo mais direto até agora sobre quanto tempo Washington projeta manter a campanha militar. Trump ainda sinalizou a possibilidade de um novo pronunciamento público nos próximos dias. “Estou me preparando para fazer isso”, afirmou ao ser questionado sobre atualizar a população a respeito do andamento das operações.

 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 01/03/2026 21:46
