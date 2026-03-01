Reino Unido libera bases aos EUA; Trump estima duração de conflito

Imagens dos ataques no Irã neste sábado (28/2): tempo da guerra ganhou definição pelo presidente dos EUA - (crédito: AFP)

O governo britânico confirmou neste domingo (1º/3) que permitirá as forças dos Estados Unidos o uso de instalações militares no Reino Unido para realizar ações classificadas como “defensivas” contra o Irã. A autorização, segundo o primeiro-ministro Keir Starmer, contempla operações destinadas a neutralizar mísseis iranianos e lançadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o líder trabalhista fez questão de delimitar o alcance da decisão e afirmou que a Inglaterra não se envolverá em ataques de caráter ofensivo. A posição foi reforçada em meio à escalada de tensão no Oriente Médio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Também neste domingo, Alemanha, França e Reino Unido divulgaram uma declaração conjunta na qual afirmam estar prontos para adotar medidas defensivas contra o Irã, com o objetivo de proteger interesses e aliados na região do Golfo.

Do outro lado do Atlântico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traçou um horizonte temporal para o embate. Em conversa telefônica com o Daily Mail, ele indicou que a ofensiva “sempre foi um processo de quatro semanas”. “Por mais forte que seja, é um país grande, levará quatro semanas, ou menos”, explicou o republicano.

As declarações oferecem o indicativo mais direto até agora sobre quanto tempo Washington projeta manter a campanha militar. Trump ainda sinalizou a possibilidade de um novo pronunciamento público nos próximos dias. “Estou me preparando para fazer isso”, afirmou ao ser questionado sobre atualizar a população a respeito do andamento das operações.