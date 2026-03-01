Países do Golfo afirmam ter direito a responder à "agressão" iraniana

Muçulmanos xiitas lamentam durante o funeral dos manifestantes mortos em um protesto em frente ao Consulado dos EUA em Karachi, após a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em meio a ataques conjuntos entre EUA e Israel - (crédito: ASIF HASSAN / AFP)

Os Estados do Golfo Pérsico prometeram se defender dos ataques iranianos, inclusive "responder à agressão" se for necessário, depois de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) neste domingo (1º) para formular uma resposta unificada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os ministros das Relações Exteriores dos seis países do CCG — Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuwait, que denunciaram terem sofrido ataques iranianos — "examinaram os extensos danos resultantes dos traiçoeiros ataques iranianos" e discutiram medidas para restaurar a estabilidade na região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os países "vão adotar todas as medidas necessárias para defender sua segurança e estabilidade e para proteger seus territórios, cidadãos e residentes, incluindo a opção de responder à agressão", diz um comunicado difundido após a reunião.

Também pediram no texto o "cessar imediato dos ataques" e acrescentaram que a estabilidade da "região do Golfo não é apenas uma questão regional, mas um pilar fundamental da estabilidade econômica mundial".

O Irã começou a lançar mísseis e drones contra alvos em todo o Golfo, onde os Estados Unidos mantêm várias bases militares, depois que Washington e Israel iniciaram uma grande campanha contra a república islâmica que causou a morte de seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.