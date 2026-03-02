EUA negam plano de mudança de regime após ofensiva contra o Irã

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta segunda-feira (2/3) que a ofensiva americana contra o Irã não tem como objetivo promover uma mudança de regime, apesar de reconhecer que os desdobramentos do conflito alteraram o cenário político no país do Oriente Médio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo Hegseth, o governo iraniano agora enfrenta uma “oportunidade histórica”, que deveria ser aproveitada pela própria população. Hegseth declarou que Washington não iniciou o conflito, mas trabalha para concluir as operações militares em curso.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Esta não é uma suposta guerra de mudança de regime, mas o regime certamente mudou e o mundo está melhor por causa disso", disse, num pronunciamento ao lado do general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos.
A Casa Branca sustenta que a ação militar ocorreu após sucessivas negativas do governo iraniano em aceitar propostas diplomáticas relacionadas ao seu programa nuclear e à atuação regional.
Hegseth disse também que os EUA não são os responsáveis por começar a guerra com o Irã, mas irão "terminá-la". Na sequência, disse que esta não será "uma guerra sem fim". "Isto não é o Iraque, não é interminável". O secretário afirmou ainda que os Estados Unidos “lutam para ganhar”.
O governo dos EUA também argumenta que a ofensiva buscou neutralizar ameaças consideradas iminentes à segurança de aliados na região. "Nós lutamos para ganhar", afirmou o secretário de defesa.
No último sábado, 28 de fevereiro, os EUA e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã, que declarou ter retaliado atacando bases militares americanas no Oriente Médio. Trump disse que o objetivo da ação era defender o povo americano.
Saiba Mais
- Mundo Defesas antiaéreas do Kuwait derrubaram por engano três aviões americanos
- Mundo Irã diz que atacou gabinete do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu
- Mundo A campanha do brasileiro Adolpho Veloso pelo Oscar: 'A única coisa que não faço e político faz é comer pastel e abraçar criança'
- Mundo Guerra no Oriente Médio se intensifica com ataque de Israel ao Líbano
- Mundo EUA vive clima de tensão a três meses da Copa do Mundo
- Mundo Quem são os aliados que sobraram ao Irã na região após ataques dos EUA e Israel