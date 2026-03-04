Chega ao Brasil 1º voo de Dubai desde o início dos bombardeios

Pouso estava programado para às 17h35, no horário de Brasília - (crédito: Reprodução/FlightAware)

O primeiro voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, após o início dos ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã no sábado (28/2), retorna ao Brasil nesta quarta-feira (4/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Emirates Airline retornou as operações após quase cinco dias de suspensão devido ao fechamento do espaço aéreo do Golfo Pérsico. O voo EK261 foi confirmado pelo site da companhia e as informações obtidas pelo site da Flightaware.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações da plataforma, o voo decolou às 9h15 (horário dos Emirados Árabes Unidos) e tem previsão de pouso às 17h37 (horário de Brasília).

No sábado, o voo EK262, da Emirates Airlines, partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta de 1h da manhã de sábado e deveria chegar a Dubai às 22h35 no horário local (15h35, de Brasília). No entanto, a aeronave recebeu um alerta para retornar ao Brasil após as informações sobre o ataque ao Irã serem conhecidas.

A Emirates confirmou ao Correio que a aeronave que deixou São Paulo com destino a Dubai retornou ao terminal paulistano após o fechamento do aeroporto localizado nos Emirados Árabes Unidos, em razão do fechamento do espaço aéreo do Irã e da confirmação de mísseis sobrevoando a região. De acordo com a companhia aérea, os clientes afetados foram informados pelo aplicativo ou por e-mail sobre possíveis reagendamentos ou reembolsos.

Leia também: Como conflito no Oriente Médio causa o maior caos aéreo global desde a pandemia de covid

Já o voo QR774, que deixou Guarulhos por volta de 1h da manhã (horário de Brasília) de sábado, também recebeu um alerta para retornar ao país quando já sobrevoava a costa da África, e aterrissou em São Paulo próximo a 12h30, no horário local.

O Correio tentou contato com a companhia aérea, mas não obteve resposta.