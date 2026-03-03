Jovem britânico cria "país" em região disputada da Europa

Daniel Jackson, um britânico de 21 anos, tomou uma iniciativa que muitos já pensaram, mas não sabiam que era possível: se declarar presidente do próprio país. O jovem criou o próprio país em 2019, chamado República Livre de Verdis e ocupa uma região equivalente a 75 campos de futebol nas margens do rio Danúbio, em uma região que é disputada há décadas por Sérvia e Croácia.
O “presidente” Jackson criou para os 400 cidadãos da nação passaportes oficiais de Verdis, que contam inclusive com marca d’água e tintas visíveis somente sob luz ultravioleta. Curiosamente, nem o presidente nem nenhum dos cidadãos do país chegaram a visitar a nação.
Verdis também é conhecida como Pocket 3. Em uma entrevista ao jornal The Sun, Jackson afirmou que coisas como a criação do país tornam o mundo um lugar mais animado. "No fim das contas, você tem que ser completamente louco para governar um país nos Bálcãs. Mas não nos importamos com o que os outros dizem. Provavelmente são só chatos. O mundo é chato sem algo assim acontecendo", disse o presidente da Verdis.
Depois de virar o líder da pequena nação em 2019, Daniel Jackson nomeou funcionários para os cargos de alto escalão do governo, como ministros e embaixadores. O jovem está desde então no poder de Verdos, mas até o momento nenhuma nação reconheceu a soberania do país.
