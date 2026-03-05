Reem Alsalem: ‘Não estamos fazendo o suficiente para proteger as mulheres’

A violência contra as mulheres alcançou níveis de epidemia no maior parte do mundo. Essa é a avaliação de Reem Alsalem, relatora especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre violência contra mulheres e meninas.

No Brasil para participar de eventos na Universidade de Brasília (UnB) e na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a especialista percorre o mundo para acompanhar e cobrar providências para a defesa dos direitos das mulheres.

A escalada de conflitos armados em diferentes territórios está no centro das preocupações globais e compromete ainda mais os avanços na defesa de meninas e de mulheres. Especialmente desde 2022, com o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, confrontos ganharam repercussão global e alertam para as violações de direitos de grupos civis.

"Desde Gaza, onde a maioria das vítimas eram mulheres e crianças, houve um declínio significativo na proteção", pontua. "Qualquer ataque deve se esforçar para diferenciar entre alvos civis e não civis, e isso está sendo ignorado de forma drástica."

Nesta entrevista ao Correio, Alsalem destaca o papel dos governos no combate à violência contra a mulher e importância de cobrar também as plataformas digitais. Confira os principais trechos abaixo e assista ao vídeo da entrevista:

Qual o motivo de sua visita ao Brasil?

Estou aqui no Brasil em uma visita acadêmica. Participei de um evento na Universidade de Brasília, fui convidada para palestrar e também falarei esta semana na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Aliás, antes de vir para o Brasil, estive na Colômbia e no México também em visitas acadêmicas. Esta é uma visita muito particular, pois não se trata de uma visita a um país. Não vim para fazer uma avaliação completa da situação das mulheres e meninas no Brasil e apresentar um relatório ao Conselho de Direitos Humanos. Não é esse o objetivo. Esta manhã palestrei na Universidade de Brasília. Falei sobre as tendências gerais que observo em relação à situação das mulheres e meninas no mundo todo. Discutimos se elas estão ou não enfrentando um risco crescente de violência e discriminação severa, já que cubro o mundo inteiro como relatora especializada há quatro anos e meio.

Consegue identificar ou descrever algum ponto em comum ao observar a situação de mulheres e meninas em diferentes países?

Há muitas semelhanças. Houve avanços significativos nos últimos anos, por exemplo, no empoderamento econômico e na participação política das mulheres. Acredito que muitos países ao redor do mundo têm se esforçado bastante nesse sentido. Mas, por outro lado, também observamos retrocessos na situação das mulheres e meninas e nos direitos que elas desfrutam. Um grande desafio, que é muito preocupante porque atingiu níveis epidêmicos, é o feminicídio. O número de feminicídios no mundo é altíssimo. Mesmo sabendo muito pouco, é apenas a ponta do iceberg, como costumamos dizer, porque os casos são subnotificados.

Há um aumento no número de casos?

Não posso precisar, mas, só para vocês terem uma ideia, em 2024 a ONU estimou que 83 mil mulheres foram mortas por feminicídio e que cerca de 60% desses casos foram cometidos por parceiros íntimos ou familiares. Ou seja, são pessoas que as mulheres conhecem que as matam. E eu digo que é um número subnotificado porque, claro, há muitos feminicídios dos quais nem sequer temos conhecimento. Alguns países, incluindo o Brasil, reconheceram o feminicídio como um crime específico. Outros, não. Ainda o consideram homicídio, mas, quando se trata de feminicídio, é preciso tratá-lo como um crime específico, porque as vítimas são mortas simplesmente por serem mulheres. O mundo precisa se esforçar mais para prevenir o feminicídio e proteger mulheres e meninas em risco, especialmente em contextos de violência doméstica. Diria que esse é um problema sério. Outra coisa que notei é que tem havido uma exposição crescente à violência on-line, especialmente à violência que ocorre em plataformas digitais. E, claro, é mais difícil responsabilizar os agressores porque eles se escondem atrás da tela.

Temos avançado nas discussões?

Fico feliz que estejamos tendo uma discussão mais ampla sobre esse assunto em todo o mundo, com governos percebendo que precisam impor ou ter regulamentações que governem o espaço da internet, que também sejam obrigatórias para as plataformas digitais, para realmente prevenir o abuso e a violência contra mulheres e meninas, incluindo não apenas ameaças, mas também o compartilhamento não consensual de imagens, como os deepfakes, que estão em níveis epidêmicos e são muito usados contra mulheres e meninas. E, por último, gostaria de dizer que é muito preocupante que, mesmo em países que deveriam ser democracias vibrantes ou ter estado de direito, vejamos cada vez mais ataques contra mulheres que são figuras públicas. Então, podem ser jornalistas mulheres, atletas mulheres, mulheres na política. Há cada vez mais ataques contra elas, especialmente se expressam suas opiniões, defendem seus pontos de vista ou são muito visíveis, e isso é muito problemático porque muitos desses ataques ficam impunes e transmitem à sociedade, e a metade dela, a mensagem de que atacar mulheres e meninas é aceitável.

Vê avanços na pauta de defesa dos direitos das mulheres?

Em termos de avanços, houve também importantes reformas legais realizadas por diversos países para criminalizar crimes e atos de violência contra mulheres. Como eu disse, o feminicídio e certas formas de violência doméstica, como o controle coercitivo, por exemplo, foram tipificados como crimes. Alguns países aprovaram leis para proibir o casamento infantil, que continua sendo um problema muito sério. Portanto, houve avanços. E, claro, também houve retrocessos. Portanto, existem diversos direitos que mulheres e meninas conquistaram após uma longa luta, com muito esforço, especialmente por parte de organizações feministas e defensoras dos direitos humanos. Talvez tenhamos dado esses direitos como garantidos, mas agora eles estão sendo questionados novamente. Para dar um exemplo, podemos citar a questão da mutilação genital feminina, reconhecida como crime e que deve ser proibida e abolida. Em algumas partes do mundo, porém, há quem argumente que é algo culturalmente específico, mas que ainda assim é permitido. A situação das mulheres no Afeganistão é o melhor exemplo de como metade da população mundial pode ser apagada, marginalizada, controlada, subjugada e excluída. Infelizmente, o mundo permitiu que isso acontecesse. Aliás, esta é a segunda vez que isso ocorre, pois o Talibã já estava no poder. E a terceira área de retrocesso que considero muito preocupante é a proteção que mulheres e crianças recebem em tempos de conflito e guerra. De acordo com o direito internacional, elas devem ser protegidas. Qualquer agressor deve se esforçar para diferenciar entre alvos civis e não civis. E isso está sendo ignorado de forma drástica.

Mulheres têm sido alvos com frequência?

Vemos também ataques deliberados contra mulheres. Vemos o uso deliberado da violência sexual como estratégia de guerra e subjugação da comunidade. Vemos ataques deliberados a instalações de saúde e até mesmo a maternidades, além da falta de acesso de gestantes e lactantes a qualquer assistência mínima. Porque, segundo o direito internacional, uma gestante ou mãe tem direito a proteções adicionais. Desde Gaza, onde a maioria das vítimas eram mulheres e crianças, houve um declínio significativo na proteção. Vi isso também no Sudão, onde estive recentemente. É horrível o que as mulheres sudanesas passam. E agora, vemos isso no Irã, onde recentemente 150 estudantes foram mortas em um ataque conjunto dos EUA e de Israel. E, por fim, a questão do acesso das mulheres aos direitos à saúde sexual e reprodutiva, que tem sido uma conquista em muitas partes do mundo. Agora, também existem certos governos, quando chegam ao poder, que tentam restringir e limitar esse acesso.

Falando da perspectiva da ONU, sabemos, no senso comum, que há uma grande discussão e uma grande preocupação, por exemplo, com as mudanças climáticas, com os direitos humanos ou com as guerras que estamos vivenciando agora. Acha possível criar um movimento global em favor das condições das mulheres e meninas?

Sim. Mulheres e meninas são historicamente e estruturalmente discriminadas em muitas partes do mundo. Você encontrará mulheres sobrerrepresentadas na população pobre de um país. Elas são sobrerrepresentadas entre aqueles que têm moradia e aqueles que não têm. Elas são, como eu disse, sobrerrepresentadas entre aqueles que fogem da guerra e da violência. E, curiosamente, também fiz um relatório sobre como a crise climática e a degradação ambiental afetam mulheres e meninas de maneiras muito específicas, aumentando também os riscos de violência a que estão expostas. E é muito claro que os desafios que elas e a sociedade enfrentam se multiplicaram. Temos a crise climática, as medidas de austeridade, o aumento das guerras e das crises humanitárias. Tudo isso terá um impacto negativo ainda maior na segurança de mulheres e meninas, tornando-as mais vulneráveis à violência. Se você ouvir os líderes mundiais que se reúnem pelo menos uma vez em Nova York, em março, na Comissão de Padrões para as Mulheres, ouvirá um grande comprometimento da parte deles em reconhecer a superioridade e em trabalhar juntos para acabar com a violência. Mas, infelizmente, quando a situação aperta, quando nos deparamos com a realidade, eles não estão fazendo o suficiente. Eles não dedicam recursos suficientes devido a essas medidas de austeridade. Há cada vez menos recursos destinados às populações vulneráveis, incluindo mulheres e meninas, ou mulheres e crianças, incluindo meninas que podem ser vítimas de violência, ou idosos e pessoas com deficiência. Há mais dinheiro sendo direcionado para a militarização. Se você observar a assistência ao desenvolvimento e a assistência humanitária, muitos dos doadores tradicionais, incluindo os EUA, cortaram drasticamente esses orçamentos. Portanto, há menos dinheiro para ajudar civis afetados por conflitos e situações de crise. Parece que falamos muito, mas, na prática, não estamos fazendo o suficiente. A violência que mulheres e meninas sofrem deveria ser tratada como uma emergência, mas o mundo ainda não a está tratando como tal. Infelizmente, é verdade.

Qual é o seu papel como relatora especial da ONU?

Um relator especial é um especialista independente nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para trabalhar em questões específicas do país. Então, eu tenho uma responsabilidade temática, que é a violência contra mulheres e meninas, mas também tenho colegas, por exemplo, que trabalham com tortura, que trabalham com liberdade de associação, e que trabalham com países específicos, como o território palestino ocupado, o Irã, a Bielorrússia e assim por diante. Muitas pessoas pensam que somos funcionários da ONU, mas, na verdade, não somos. Fazemos parte da família da ONU, mas fazemos o trabalho que fazemos gratuitamente. Recebo apoio para poder viajar quando preciso fazer visitas oficiais. Mas, fora isso, todo o trabalho substantivo que fazemos é feito gratuitamente. E acho que uma das razões para isso era garantir que fôssemos o mais independentes e imparciais possível, para que não fôssemos influenciados por nenhuma posição, inclusive da ONU.

Como você acha que seria possível mudar a realidade das mulheres?

É absolutamente necessário que as mulheres atuem mais na política. Eu quero dizer que a política é predominantemente um ambiente masculino. Os homens é que determinam as regras na política. É possível mudar a situação das mulheres se as mulheres atuarem. Absolutamente, e acho que, como eu disse, há mais esforços para isso. Temos, por exemplo, a União Interparlamentar, que é a união de parlamentares do mundo todo. Eles têm uma estratégia para aumentar o número de mulheres parlamentares e também para garantir que elas permaneçam no cargo e possam exercer seu trabalho com segurança e dignidade. Eu também escrevi cartas em nome de mulheres na política que foram atacadas e ameaçadas por serem mulheres, mas também por causa de suas opiniões políticas ou por pertencerem a grupos minoritários. Algumas mulheres, por exemplo, se pertencem a uma determinada minoria religiosa ou étnica, ou se são negras, sofrem discriminação histórica, ou, se são lésbicas, isso também pode aumentar a violência. A questão continua sendo a impunidade, como acontece em muitos atos de violência contra mulheres e meninas. Os agressores, sejam eles abusadores sexuais, vítimas de ameaças ou de atos de violência em si, continuam impunes. E isso é algo que precisamos fazer. Mas quero dizer que não apenas na política, precisamos de mulheres em todas as estruturas de governança, inclusive nas plataformas digitais.