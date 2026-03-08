Irã decide sucessor de Ali Khamenei após ataques dos EUA, diz jornal

O novo líder do Irã foi definido neste domingo (8/3), após a morte de Ali Khamenei em um bombardeio dos Estados Unidos no país. A informação é da agência de notícias semioficial Mehr. O nome do eleito, no entanto, não foi divulgado.Um dos possíveis escolhidos para a liderança é Mojtaba Khamenei , filho do antigo líder. O nome será anunciado pelo chefe do Secretariado da Assembleia de Peritos.

Na semana passada, Donald Trump declarou ao site Axios que deveria estar envolvido na escolha do sucessor e que não aceitaria o filho do antigo líder como uma opção. Na mesma semana, Israel Katz, ministro da defesa israelense afirmou que independente de quem seja o sucessor, ele será um “alvo inequívoco para a eliminação”.



Conforme a mídia local, o novo líder foi escolhido pela Assembleia de Clérigos, que é o órgão responsável pela eleição, e confirmada por Ahmad Alamolhoda, membro do conselho.A assembleia é formada por 88 clérigos islâmicos e a última vez em que foi necessária foi há 36 anos atrás, em 1989