CALIFÓRNIA

Casa de Rihanna é alvo de disparos nos EUA, afirma site

Segundo 'LA Times', cantora estava em casa, em Beverly Hills, mas não se feriu. Supeita foi detida

A terceira gravidez de Rihanna - (crédito: TMJBrazil)
A terceira gravidez de Rihanna - (crédito: TMJBrazil)

A casa da cantora Rihanna foi alvo de vários tiros proferidos por uma mulher, na tarde deste domingo (8/3), em Beverly Hills, no condado de Los Angeles, Califórnia (EUA). 

De acordo com informações do site LA Times, a responsável atirou contra o imóvel de dentro de um carro, enquanto passava pela área. Em seguida, acabou presa pela polícia ao sair do local a bordo de um Tesla de cor branca. 

O site noticiou que Rihanna estava em casa quando o tiroteio aconteceu. No entanto, não ficou ferida. Não há informações sobre o estado de saúde do marido de Rihanna, o também cantor A$AP Rocky, e os filhos do casal, e nem se os familiares também estavam no local. 

Segundo fontes policiais, a suspeita é uma mulher na casa dos 30 anos. Ela dirigiu até perto da propriedade, e disparou. Também não foi informada a motivação dos tiros.  

Por Gabriel Botelho
postado em 08/03/2026 21:59
