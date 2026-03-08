Casa de Rihanna é alvo de disparos nos EUA, afirma site

A casa da cantora Rihanna foi alvo de vários tiros proferidos por uma mulher, na tarde deste domingo (8/3), em Beverly Hills, no condado de Los Angeles, Califórnia (EUA).

De acordo com informações do site LA Times, a responsável atirou contra o imóvel de dentro de um carro, enquanto passava pela área. Em seguida, acabou presa pela polícia ao sair do local a bordo de um Tesla de cor branca.

O site noticiou que Rihanna estava em casa quando o tiroteio aconteceu. No entanto, não ficou ferida. Não há informações sobre o estado de saúde do marido de Rihanna, o também cantor A$AP Rocky, e os filhos do casal, e nem se os familiares também estavam no local.

Segundo fontes policiais, a suspeita é uma mulher na casa dos 30 anos. Ela dirigiu até perto da propriedade, e disparou. Também não foi informada a motivação dos tiros.



