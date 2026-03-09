Novo aiatolá do Irã não é visto desde ataques dos EUA, segundo jornal iraniano

Mojtaba Khamenei terá a missão de seguir o legado do pai e manter a unidade, em tempos de guerra - (crédito: Khamenei.ir/AFP)

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, não foi visto em público desde os ataques realizados pelos Estados Unidos contra o país no fim de fevereiro (28/2), segundo informações divulgadas pela televisão estatal iraniana.

Os bombardeios ocorreram na noite de 28 de fevereiro e seguiram até a madrugada de 1º de março, atingindo diferentes pontos estratégicos de Teerã e marcando uma nova escalada nas tensões entre os dois países. Entre as vítimas dos ataques está o seu pai, até então antigo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que morreu durante as primeiras horas dos bombardeios.

Após a confirmação da morte, autoridades religiosas e políticas do país anunciaram, neste domingo (8/3), que seu filho Mojtaba assumiria o cargo de líder supremo. Apesar do anúncio, o novo aiatolá ainda não apareceu publicamente desde que foi indicado para a posição.

Apresentadores da televisão estatal chegaram a descrevê-lo como “janbaz”, termo usado no país para designar alguém ferido em combate contra um inimigo. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o novo líder ter sido ferido.

Tensão internacional

Em meio à mudança na liderança iraniana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações públicas direcionadas ao novo líder do país. Segundo ele, Mojtaba teria que buscar reconhecimento internacional para manter estabilidade política no Irã. “Não vai durar muito sem nossa aprovação”, afirmou à ABC News.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

