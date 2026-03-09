Trump diz que teve ligação "positiva" com Putin sobre Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (9/3) que manteve uma conversa "positiva" com seu par russo, Vladimir Putin, sobre como pôr fim à guerra de quatro anos na Ucrânia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Estivemos falando sobre a Ucrânia, que é simplesmente uma luta interminável", disse Trump aos jornalistas. "Mas acho que foi uma ligação positiva a respeito disso", explicou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Mundo Como os conservantes na sua comida afetam as importantes bactérias do intestino
- Mundo Após pressão por alta do petróleo, Trump diz que guerra está "próxima do fim"
- Mundo As imagens da guerra no Irã feitas por IA para gerar lucro aos seus criadores
- Mundo Companhia aérea pode expulsar passageiros que não usam fones no voo
- Mundo O que aconteceu nos países em que os EUA intervieram militarmente no Oriente Médio e norte da África nas últimas décadas
- Mundo Irã sob um novo Khamenei: a profunda divisão entre os iranianos sobre o futuro do país com novo líder supremo