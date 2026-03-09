Trump diz que teve ligação "positiva" com Putin sobre Ucrânia

Os presidentes de Rússia e EUA, Vladimir Putin (esquerda) e Donald Trump (direita), respectivamente - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (9/3) que manteve uma conversa "positiva" com seu par russo, Vladimir Putin, sobre como pôr fim à guerra de quatro anos na Ucrânia.

"Estivemos falando sobre a Ucrânia, que é simplesmente uma luta interminável", disse Trump aos jornalistas. "Mas acho que foi uma ligação positiva a respeito disso", explicou.

