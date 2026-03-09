Companhia aérea pode expulsar passageiros que não usam fones no voo

Regra passa a exigir fones de ouvido para qualquer conteúdo sonoro durante o voo - (crédito: Pexels )

Ouvir música, podcasts ou vídeos em alto volume durante um voo deixou de ser apenas um comportamento inconveniente para ser passível de punição. A companhia aérea norte-americana United Airlines anunciou uma nova política que permite expulsar passageiros que não utilizarem fones de ouvido ao reproduzir qualquer conteúdo sonoro em seus dispositivos.

Em 27 de fevereiro, a medida foi incluída no Contrato de Transporte da empresa, documento que todos os passageiros aceitam ao comprar uma passagem. Dentro da seção “Recusa de Transporte”, que reúne situações em que a companhia pode impedir alguém de embarcar ou permanecer no voo, a nova regra determina que passageiros podem ser retirados da aeronave caso insistam em ouvir conteúdo sem fones.

Segundo a política divulgada pela empresa, a companhia poderá inclusive “recusar o transporte, em caráter permanente” a qualquer passageiro que “não utilize fones de ouvido enquanto ouve conteúdo de áudio ou vídeo”.

A regra se aplica a qualquer situação em que o dispositivo produza som audível para outras pessoas. Isso inclui ouvir música, assistir a vídeos, jogar games eletrônicos ou navegar em redes sociais que emitam áudio. Nesses casos, o uso de fones de ouvido passa a ser obrigatório.

O contrato também estabelece que, caso a recusa em usar fones cause algum tipo de prejuízo operacional, o passageiro poderá ser responsabilizado financeiramente. A política afirma que quem se recusar a cumprir a regra e “causar à United qualquer perda, dano ou despesa de qualquer tipo” poderá ser obrigado a reembolsar a companhia.

Embora a medida pareça rígida, a empresa afirma que o cumprimento é simples. Caso o passageiro esqueça seus próprios fones, a companhia disponibilizará unidades básicas com fio gratuitamente durante o voo. “Não se preocupe se você esquecer seus fones de ouvido para o voo. Se estiverem disponíveis, você pode solicitar fones de ouvido intra-auriculares gratuitos”, afirma a companhia.