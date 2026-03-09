InícioMundo
CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Após pressão por alta do petróleo, Trump diz que guerra está "próxima do fim"

Presidente dos EUA ainda relatou que "não restou nada do ponto de vista militar" para o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: Iranian Leader Press Office/Anadolu via Getty Images)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9/3) que a guerra contra o Irã está "praticamente concluída". A declaração foi feita durante entrevista à emissora norte-americana, CBS News

À repórter Weijia Jiang, Trump disse que o país norte-americano está "muito à frente" do prazo inicialmente estimado de duração da guerra. Em 28 de fevereiro deste ano, o republicano chegou a afirmar que o conflito poderia durar até cinco semanas. Nesta segunda, a guerra chegou ao 10º dia. 

"Acho que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea", afirmou Trump, de acordo com Jiang. "Os mísseis estão dispersos. Os drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive as fábricas de drones. Se você olhar, não sobrou nada. Não restou nada do ponto de vista militar", acrescentou. 

Trump classifica guerra como "incursão de curto prazo" e descarta cessar-fogo

Em um discurso a membros do Partido Republicano, Trump classificou a guerra como uma "incursão de curto prazo". O presidente também afirmou que os ataques continuarão, "até  que o inimigo seja total e decisivamente derrotado".  

Ainda à CBS News, Trump foi questionado sobre a nomeação de Mojtaba Khamenei como novo aiatolá do Irã. Além de dizer que não tinha uma mensagem para o novo líder supremo, afirmou, também, que tem "alguém em mente para o cargo". No entanto, não deu mais detalhes. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 09/03/2026 19:15
