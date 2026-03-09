Após pressão por alta do petróleo, Trump diz que guerra está "próxima do fim"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9/3) que a guerra contra o Irã está "praticamente concluída". A declaração foi feita durante entrevista à emissora norte-americana, CBS News.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: As imagens da guerra no Irã feitas por IA para gerar lucro aos seus criadores



À repórter Weijia Jiang, Trump disse que o país norte-americano está "muito à frente" do prazo inicialmente estimado de duração da guerra. Em 28 de fevereiro deste ano, o republicano chegou a afirmar que o conflito poderia durar até cinco semanas. Nesta segunda, a guerra chegou ao 10º dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Acho que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea", afirmou Trump, de acordo com Jiang. "Os mísseis estão dispersos. Os drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive as fábricas de drones. Se você olhar, não sobrou nada. Não restou nada do ponto de vista militar", acrescentou.

Trump classifica guerra como "incursão de curto prazo" e descarta cessar-fogo

Em um discurso a membros do Partido Republicano, Trump classificou a guerra como uma "incursão de curto prazo". O presidente também afirmou que os ataques continuarão, "até que o inimigo seja total e decisivamente derrotado".

Ainda à CBS News, Trump foi questionado sobre a nomeação de Mojtaba Khamenei como novo aiatolá do Irã. Além de dizer que não tinha uma mensagem para o novo líder supremo, afirmou, também, que tem "alguém em mente para o cargo". No entanto, não deu mais detalhes.