InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Ele esperou décadas para ganhar almoço grátis com o pai de 99 anos

Oferta criada nos anos 1930 prometia ostras grátis para homens de 80 anos acompanhados do pai; família esperou décadas para cumprir a condição

A proposta era que um homem que chegasse aos 80 anos poderia comer ostras de graça, desde que estivesse acompanhado pelo pai - (crédito: Reprodução/FoxNews)
A proposta era que um homem que chegasse aos 80 anos poderia comer ostras de graça, desde que estivesse acompanhado pelo pai - (crédito: Reprodução/FoxNews)

Algumas promoções de restaurante são pensadas para durar uma temporada. Outras acabam virando quase uma piada pendurada na parede. Foi o caso de uma antiga oferta do Wintzell’s Oyster House, nos Estados Unidos, que prometia ostras gratuitas para qualquer homem de 80 anos que aparecesse no local acompanhado do pai.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante décadas, ninguém havia conseguido cumprir a regra da promoção. Até que um cliente decidiu transformar a promessa em um plano de vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O americano Jimmy Rush aguardou anos para aproveitar a oferta. Quando completou 80 anos, entrou no restaurante ao lado do pai, Jim Rush, de 99, tornando-se o primeiro cliente conhecido a cumprir os requisitos da promoção e receber o prato gratuito. 

A história ganhou repercussão nos Estados Unidos porque a placa que anuncia a promoção existe no restaurante há quase um século. A proposta era que um homem que chegasse aos 80 anos poderia comer ostras de graça, desde que estivesse acompanhado pelo pai.

A família Rush conhece o restaurante há muito tempo. Jimmy e o pai frequentam o local desde a década de 1970, quando passaram a visitar o espaço antes de participar dos desfiles do Mardi Gras, em Mobile, no Alabama. 

Ao longo dos anos, a placa com a promoção tornou-se uma espécie de brincadeira familiar. Parentes lembram que a possibilidade de cumprir a condição começou a ser comentada há mais de duas décadas, quando perceberam que o patriarca da família mantinha boa saúde mesmo em idade avançada.

Quando Jimmy finalmente chegou aos 80 anos, a família decidiu transformar o momento em um evento. Cerca de 60 parentes e amigos se reuniram no restaurante para celebrar o aniversário e testemunhar o cumprimento da antiga promessa. 

Funcionários do restaurante confirmaram que, até então, ninguém havia conseguido cumprir os requisitos da oferta. O anúncio sempre foi visto pelos clientes mais como uma curiosidade do que como algo realmente possível.

Mesmo assim, o estabelecimento manteve a tradição. Quando Jimmy chegou acompanhado do pai, o restaurante honrou a promessa e serviu ostras gratuitas ao aniversariante.

A história acabou celebrada pelo próprio restaurante nas redes sociais, que destacou a raridade da situação. A publicação lembrou que muitos clientes leem a placa e riem da condição inusitada, mas que naquela noite a oferta deixou de ser apenas uma curiosidade para se tornar realidade.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Wintzell's Oyster House (@wintzells)


A próxima tentativa já tem data

A família Rush agora pretende repetir a experiência. O irmão mais novo de Jimmy, Carl Rush, já anunciou que pretende tentar usar a mesma promoção quando completar 80 anos, em 2028.

Se o plano der certo, o pai da família terá mais de 100 anos quando voltar ao restaurante para acompanhar o filho.

Veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, Jim Rush costuma atribuir a própria longevidade a uma vida simples e à ideia de viver um dia de cada vez.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 10/03/2026 16:11
SIGA
x