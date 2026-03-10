Ele esperou décadas para ganhar almoço grátis com o pai de 99 anos

Algumas promoções de restaurante são pensadas para durar uma temporada. Outras acabam virando quase uma piada pendurada na parede. Foi o caso de uma antiga oferta do Wintzell’s Oyster House, nos Estados Unidos, que prometia ostras gratuitas para qualquer homem de 80 anos que aparecesse no local acompanhado do pai.
Durante décadas, ninguém havia conseguido cumprir a regra da promoção. Até que um cliente decidiu transformar a promessa em um plano de vida.
O americano Jimmy Rush aguardou anos para aproveitar a oferta. Quando completou 80 anos, entrou no restaurante ao lado do pai, Jim Rush, de 99, tornando-se o primeiro cliente conhecido a cumprir os requisitos da promoção e receber o prato gratuito.
A história ganhou repercussão nos Estados Unidos porque a placa que anuncia a promoção existe no restaurante há quase um século. A proposta era que um homem que chegasse aos 80 anos poderia comer ostras de graça, desde que estivesse acompanhado pelo pai.
A família Rush conhece o restaurante há muito tempo. Jimmy e o pai frequentam o local desde a década de 1970, quando passaram a visitar o espaço antes de participar dos desfiles do Mardi Gras, em Mobile, no Alabama.
Ao longo dos anos, a placa com a promoção tornou-se uma espécie de brincadeira familiar. Parentes lembram que a possibilidade de cumprir a condição começou a ser comentada há mais de duas décadas, quando perceberam que o patriarca da família mantinha boa saúde mesmo em idade avançada.
Quando Jimmy finalmente chegou aos 80 anos, a família decidiu transformar o momento em um evento. Cerca de 60 parentes e amigos se reuniram no restaurante para celebrar o aniversário e testemunhar o cumprimento da antiga promessa.
Funcionários do restaurante confirmaram que, até então, ninguém havia conseguido cumprir os requisitos da oferta. O anúncio sempre foi visto pelos clientes mais como uma curiosidade do que como algo realmente possível.
Mesmo assim, o estabelecimento manteve a tradição. Quando Jimmy chegou acompanhado do pai, o restaurante honrou a promessa e serviu ostras gratuitas ao aniversariante.
A história acabou celebrada pelo próprio restaurante nas redes sociais, que destacou a raridade da situação. A publicação lembrou que muitos clientes leem a placa e riem da condição inusitada, mas que naquela noite a oferta deixou de ser apenas uma curiosidade para se tornar realidade.
A próxima tentativa já tem data
A família Rush agora pretende repetir a experiência. O irmão mais novo de Jimmy, Carl Rush, já anunciou que pretende tentar usar a mesma promoção quando completar 80 anos, em 2028.
Se o plano der certo, o pai da família terá mais de 100 anos quando voltar ao restaurante para acompanhar o filho.
Veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, Jim Rush costuma atribuir a própria longevidade a uma vida simples e à ideia de viver um dia de cada vez.
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca