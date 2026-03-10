Netanyahu diz que Israel "está quebrando os ossos" do Irã

A visita ocorreu na noite anterior, no contexto da Operação Roaring Lion, e contou com a presença do ministro da Saúde, Haim Katz - (crédito: GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país “está quebrando os ossos” do Irã ao comentar as ações militares realizadas na atual ofensiva. A declaração foi feita durante visita ao Centro Nacional de Comando da Saúde, onde ele acompanhou a preparação do sistema de saúde para o período de conflito, nesta terça-feira (10/3).

“Nosso objetivo é permitir que o povo iraniano se livre do jugo da tirania; no fim das contas, isso depende deles. Mas não há dúvida de que, por meio das ações tomadas até agora, estamos quebrando seus ossos e continuamos atuando”, disse Netanyahu.

A visita ocorreu na noite anterior, no contexto da Operação Roaring Lion, e contou com a presença do ministro da Saúde, Haim Katz. Durante o encontro, o primeiro-ministro recebeu um panorama das ações adotadas pelo sistema de saúde israelense desde o início da operação militar.

As informações foram apresentadas pelo diretor-geral do Ministério da Saúde, Moshe Bar Siman Tov. Segundo ele, o centro de comando monitora em tempo real o funcionamento dos hospitais, a disponibilidade de equipes médicas e os estoques de equipamentos e medicamentos.

O sistema também mantém coordenação direta com autoridades de segurança e serviços de emergência, com o objetivo de garantir resposta rápida a possíveis impactos do conflito no território israelense.

“Grande parte da luta é defensiva”, diz Netanyahu

Durante a visita, Netanyahu destacou que a estratégia do país envolve tanto operações ofensivas quanto medidas de proteção da população. Segundo ele, a resiliência da sociedade israelense é um fator central na condução da guerra. “Uma grande parte dessa luta está no lado ofensivo, mas uma parte enorme está no lado defensivo. O lado defensivo é, antes de tudo, a vontade do povo e a força dos cidadãos”, afirmou.

O primeiro-ministro também elogiou o trabalho dos profissionais de saúde e disse que a confiança da população no sistema depende do trabalho dessas equipes.

“A força dos cidadãos também é a força daqueles que cuidam deles, e esses são vocês. A confiança do público de que está sendo cuidado é muito alta, e isso é graças a vocês”, declarou.