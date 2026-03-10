Brasil lidera roteiro global para reduzir dependência de combustíveis fósseis

Novo estudo publicado nesta terça-feira (10/3) mostra o avanço nas políticas internacionais de descarbonização. O levantamento, feito por organizações de diferentes países, incluindo o brasileiro Observatório do Clima, aponta que 46 países já apresentam plano de transição no setor energético.
Vários países, entre eles Brasil e Colômbia, estudam estratégias para reduzir o uso e oferta de combustíveis fósseis. O estudo destaca o chamado para a transição feita durante a 30ª Conferência das Partes (COP), em Belém. Proposto pelo Brasil, com coordenação do presidente André Corrêa do Lago, o roteiro global teve a assinatura de 80 países.
Stela Herschmann, especialista em Política Climática do Observatório do Clima, destaca a necessidade de estratégias internacionais, sobretudo para os países exportadores. “Os países dependentes das receitas de combustíveis fósseis precisam de trajetórias previsíveis e de coordenação internacional para diversificar com sucesso”, pontua.
A publicação do levantamento ocorre ainda em um momento de crise global provocado pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, canal oceânico entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos que funciona como um dos principais canais para transporte de petróleo e gás. O caso reforça a necessidade de estratégias coordenadas para reduzir a dependência econômica desses combustíveis.
Segundo as organizações, uma transição justa e estratégica deve estar fundamentada em cinco princípios básicos.
Alinhamento com a ciência ambiental;
Preocupação tanto com a produção quanto com o consumo de combustíveis fósseis;
Justiça processual e proteção aos trabalhadores;
Apropriação nacional e continuidade nos outros governos;
Financiamento internacional e monitoramento.
Sem esses fatores, as entidades sustentam que a transição pode seguir de maneira desordenada, prejudicando a economia e segurança energética. Essa também é uma demanda dos trabalhadores do setor petroleiro, que temem um processo que não preveja a incorporação da força de trabalho em outros setores.
