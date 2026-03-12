Irã impõe condições para encerrar guerra com EUA e Israel

Países europeus alertam para o risco de ampliação do conflito e para os efeitos sobre a segurança global e o abastecimento energético - (crédito: KAWNAT HAJU / AFP)

O governo do Irã anunciou que está disposto a discutir um acordo de paz com os Estados Unidos e Israel, mas impôs condições consideradas decisivas para qualquer negociação. Entre as exigências apresentadas por Teerã estão o fim imediato das operações militares contra o território iraniano, o reconhecimento de seus direitos políticos e estratégicos e compensações pelos danos provocados pelos ataques recentes.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país não vê espaço para negociações enquanto continuar sendo alvo de ataques militares conduzidos por forças dos Estados Unidos e de Israel. Segundo ele, qualquer processo diplomático depende primeiro da interrupção das ofensivas e do reconhecimento internacional dos direitos soberanos do Irã. A declaração foi publicada no X, na quarta-feira (11/3).

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026

De acordo com autoridades iranianas, três pontos são considerados essenciais para a abertura de negociações:

cessação imediata das ações militares contra o país;

reconhecimento dos direitos e da soberania iraniana;

pagamento de reparações pelos danos provocados pela guerra.

O conflito começou no fim de fevereiro, quando ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel atingiram instalações militares e nucleares iranianas. A ofensiva também resultou na morte do líder supremo do país, Ali Khamenei, episódio que intensificou ainda mais a tensão na região.

Desde então, o Irã tem respondido com ataques contra interesses militares e aliados dos adversários no Oriente Médio, enquanto o confronto se espalha por diferentes frentes e envolve grupos armados aliados de Teerã. Analistas avaliam que a guerra já impacta mercados internacionais e ameaça rotas estratégicas de petróleo e gás.

Países europeus alertam para o risco de ampliação do conflito e para os efeitos sobre a segurança global e o abastecimento energético. Enquanto isso, autoridades iranianas reiteram que não aceitarão negociar sob pressão militar. Para Teerã, qualquer acordo de paz dependerá de garantias de segurança e do reconhecimento de que o país tem direito de defender seus interesses estratégicos na região.