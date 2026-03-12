Morre suspeito de atentado em sinagoga nos EUA

Morreu o suspeito de invadir uma sinagoga no estado de Michigan, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (12/3). A informação foi confirmada pela imprensa norte-americana. Segundo testemunhas, disparos foram ouvidos no local e um veículo teria colidido com o prédio. Logo após isso, a polícia cercou o templo e mobilizou forças de segurança na cidade de West Bloomfield.

Em publicação na rede social X, a Polícia Estadual de Michigan informou que recebeu uma denúncia de “tiroteio em andamento” na região por volta das 12h30 (14h30 no horário de Brasília).

“Pedimos aos moradores que se mantenham afastados da área para permitir a resposta policial. Os policiais também estão reforçando o patrulhamento em outros locais de culto no distrito”, informou a corporação em comunicado.

As autoridades não informaram oficialmente o local exato do incidente. No entanto, veículos de imprensa locais apontaram que a ocorrência teria sido registrada na sinagoga Temple Israel.

*Com informações da Agência France-Press