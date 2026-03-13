Quatro tripulantes morrem em acidente com avião de reabastecimento dos EUA

Quatro tripulantes morrem em acidente com avião de reabastecimiento dos EUA - (crédito: Photo by AFP)

Quatro tripulantes de um avião de reabastecimento americano morreram depois que a aeronave caiu no oeste do Iraque, anunciou nesta sexta-feira (13/3) o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), que relatou um acidente.

"Quatro dos seis membros da tripulação a bordo do avião faleceram; as operações de resgate continuam", informou na rede social X o CENTCOM, responsável pelas forças dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Uma segunda aeronave, também envolvida no acidente, pousou sem problemas

"As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. Mas a perda da aeronave não se deve a fogo hostil ou a fogo amigo", insistiu o CENTCOM, embora o Irã atribua o ataque a um grupo aliado.

O Exército do Irã, no entanto, afirmou em um comunicado divulgado pela televisão estatal que um grupo aliado pró-iraniano no Iraque derrubou o avião com um míssil e matou toda a tripulação.

A Resistência Islâmica no Iraque, uma aliança informal de facções iraquianas apoiadas pelo Irã, afirmou que derrubou um KC-135. O grupo também anunciou um ataque contra outro avião, que conseguiu escapar.

O KC-135 é ao menos a quarta aeronave militar americana perdida durante o conflito no Oriente Médio, depois que três F-15 foram abatidos por fogo amigo sobre o Kuwait.

Os KC-135 costumam ter uma tripulação de três pessoas: um piloto, um copiloto e um terceiro que opera a lança utilizada para reabastecer outros aviões, segundo a Força Aérea dos Estados Unidos.

Mas algumas missões dos KC-135 requerem um navegador, e a aeronave pode transportar até 37 passageiros, segundo uma ficha informativa da Força Aérea.

No início da guerra, as forças kuwaitianas derrubaram por engano três caças americanos F-15E, mas os seis membros da tripulação conseguiram se ejetar, de acordo com o CENTCOM.

O incidente ocorreu durante combates que incluíam "ataques de aeronaves iranianas, mísseis balísticos e drones", indicou na ocasião o comando militar.