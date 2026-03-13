Corrida de espermatozoides promete prêmio de US$ 100 mil a vencedor

A competição consiste em uma pista de corrida microscópica que imita o sistema reprodutivo feminino - (crédito: Reprodução/ Spermracing)

Recentemente uma "corrida" inusitada chamou a atenção das redes sociais. Se trata da “spermracing”, ou em português: “corrida de espermatozoides”. O evento criado pelo The national institute for spermatozoa exploration (NISE), tem como objetivo identificar os espermatozoides mais rápidos em um circuito similar ao encontrado no sistema reprodutor feminino.

No site oficial da corrida, eles enfatizam que a corrida "não é uma piada”, nem uma alternativa para viralizar. A ideia surgiu com estudos sobre a fertilidade masculina, que mostram um declínio da porcentagem de fertilidade entre os homens nas últimas décadas. Eles descobriram que a motilidade dos espermatozoides (velocidade a que se movem) é um fator determinante para a fertilidade, logo merece atenção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O prêmio para quem ganhar a corrida é de U$S 100 mil, mas ainda não há data definida para a competição ocorrer.

A competição consiste em uma pista de corrida microscópica que imita o sistema reprodutivo feminino. Lá, os espermatozoides encontram sinais químicos e dinâmicas de fluidos passam para câmeras de alta resolução tudo que ocorre no “circuito”, mostrando o esperma está vencendo a competição.

Leia também: Caroço abdominal ignorado eleva riscos de cirurgias de emergência

Para eles a corrida de esperma não se resume apenas na competição dos espermatozoides, mas na tentativa de que homens passem a cuidar melhor da saúde. Eles explicam também no portal que estão tentando transformar a corrida em um verdadeiro espetáculo, com direito a coletivas de imprensa, pesagem dos doadores, e corridas com transmissão ao vivo.

*Estagiário sob supervisão ...