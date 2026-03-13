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CURIOSIDADE

Corrida de espermatozoides promete prêmio de US$ 100 mil a vencedor

Instituto defende que evento "não é uma piada", nem uma alternativa para viralizar, mas sim uma oportunidade para homens cuidarem da saúde

A competição consiste em uma pista de corrida microscópica que imita o sistema reprodutivo feminino - (crédito: Reprodução/ Spermracing)
A competição consiste em uma pista de corrida microscópica que imita o sistema reprodutivo feminino - (crédito: Reprodução/ Spermracing)

Recentemente uma "corrida" inusitada chamou a atenção das redes sociais. Se trata da “spermracing”, ou em português: “corrida de espermatozoides”. O evento criado pelo The national institute for spermatozoa exploration (NISE), tem como objetivo identificar os espermatozoides mais rápidos em um circuito similar ao encontrado no sistema reprodutor feminino.

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No site oficial da corrida, eles enfatizam que a corrida "não é uma piada”, nem uma alternativa para viralizar. A ideia surgiu com estudos sobre a fertilidade masculina, que mostram um declínio da porcentagem de fertilidade entre os homens nas últimas décadas. Eles descobriram que a motilidade dos espermatozoides (velocidade a que se movem) é um fator determinante para a fertilidade, logo merece atenção.

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O prêmio para quem ganhar a corrida é de U$S 100 mil, mas ainda não há data definida para a competição ocorrer.

A competição consiste em uma pista de corrida microscópica que imita o sistema reprodutivo feminino. Lá, os espermatozoides encontram sinais químicos e dinâmicas de fluidos passam para câmeras de alta resolução tudo que ocorre no “circuito”, mostrando o esperma está vencendo a competição.

Para eles a corrida de esperma não se resume apenas na competição dos espermatozoides, mas na tentativa de que homens passem a cuidar melhor da saúde. Eles explicam também no portal que estão tentando transformar a corrida em um verdadeiro espetáculo, com direito a coletivas de imprensa, pesagem dos doadores, e corridas com transmissão ao vivo.

  • *Estagiário sob supervisão ...

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 13/03/2026 20:26 / atualizado em 13/03/2026 20:28
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