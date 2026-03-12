Suco natural turbina treinos e aumenta desempenho na academia; conheça

O ideal é ingerir o suco aproximadamente duas a três horas antes da atividade física - (crédito: Reprodução do Youtube)

Entre suplementos, pré-treinos e bebidas energéticas, um ingrediente simples da cozinha tem chamado a atenção de quem pratica atividade física. O suco de beterraba tem sido cada vez mais estudado pelo potencial de melhorar o desempenho durante os treinos, principalmente em atividades que exigem resistência.

O diferencial da beterraba está na presença natural de nitratos, compostos que estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos e favorecem a circulação. Com isso, o corpo consegue transportar oxigênio de maneira mais eficiente, otimizando o esforço durante atividades intensas.

Segundo a nutricionista clínica ortomolecular Fernanda Coimbra, esse mecanismo torna o treino mais produtivo. Ela explica que, ao receber maior aporte de oxigênio, o organismo mantém a energia por mais tempo, reduzindo a fadiga e aumentando a capacidade de resistência.

Como a beterraba influencia o desempenho físico

Estudos na área de nutrição esportiva mostram que o nitrato da beterraba pode melhorar a eficiência do organismo. Em termos práticos, isso significa que o corpo consegue produzir energia com menos esforço.

Essa característica tem impacto direto em exercícios aeróbicos prolongados. Atividades como corrida, ciclismo e treinos cardiovasculares costumam apresentar resultados mais evidentes quando a beterraba é incluída na alimentação. De acordo com a nutricionista, o benefício acontece porque o músculo passa a trabalhar de forma mais eficiente.

Fernanda explica que o aumento do fluxo sanguíneo facilita tanto a chegada de oxigênio quanto de nutrientes às fibras musculares, o que pode favorecer o rendimento físico.

Quanto consumir antes do treino

Para obter os efeitos relacionados ao desempenho esportivo, a quantidade ingerida faz diferença. A especialista indica que cerca de 300 a 500 gramas de beterraba são capazes de fornecer níveis adequados de nitrato para estimular a produção de óxido nítrico no organismo.

Outro ponto importante é o momento do consumo. A nutricionista explica que o ideal é ingerir o suco aproximadamente duas a três horas antes da atividade física.

Esse intervalo é necessário para que o organismo converta os nitratos em óxido nítrico e permita que o efeito ocorra durante o exercício.

Benefícios além da resistência

Embora os estudos mostrem efeitos mais evidentes em exercícios de resistência, a beterraba também pode trazer vantagens em treinos de força. A melhora da circulação pode favorecer o aporte de nutrientes para o músculo durante o esforço e ajudar no desempenho geral do treino.

Além disso, o alimento oferece outros componentes importantes para a saúde, como fibras, vitaminas e minerais.

Beterraba ou suplemento

Hoje existem diferentes formas de consumir nitratos com objetivo esportivo. A beterraba pode ser ingerida in natura, em sucos ou em suplementos concentrados. Suplementos em pó ou cápsulas costumam fornecer doses padronizadas em menor volume. Já a beterraba na alimentação traz um conjunto maior de nutrientes.

A nutricionista explica que ambos podem contribuir para a produção de óxido, mas a versão natural também fornece benefícios nutricionais mais amplos. Entre os suplementos conhecidos por estimular esse mesmo processo estão aminoácidos como L-arginina e citrulina, frequentemente presentes em fórmulas de pré-treino.

Essas substâncias também ajudam na vasodilatação, favorecendo o fluxo sanguíneo muscular.

Cuidados no consumo

Apesar de saudável, o consumo frequente de beterraba exige atenção em algumas situações.

Algumas pessoas podem apresentar desconfortos gastrointestinais ou perceber alterações na coloração da urina e das fezes, que podem ficar avermelhadas. A situação é considerada benigna e ocorre devido aos pigmentos naturais do alimento.

Indivíduos com histórico de cálculos renais relacionados ao oxalato devem consumir com cautela. Pessoas que têm pressão arterial naturalmente baixa também precisam de atenção, já que a beterraba pode contribuir para uma leve redução da pressão.

Segundo Fernanda, o alimento pode funcionar como uma estratégia nutricional interessante para aumentar a resistência e favorecer o desempenho físico.

Ainda assim, ela ressalta que nenhum alimento isolado substitui uma rotina equilibrada.

