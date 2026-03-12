IA promete ler expressões de bebês para identificar sinais de dor

Até os anos 1990, a ciência acreditava que recém-nascidos não sentiam dor por serem neurologicamente imaturos - (crédito: FreePik)

Uma nova pesquisa desenvolvida por engenheiros do Centro Universitário FEI e pediatras da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), foi capaz de criar uma inteligência artificial que consegue identificar o nível de dor em bebês recém-nascidos que estão internados em Unidades de Terapia Intensiva. A nova tecnologia usa modelos multimodais de linguagem e visão, que integram imagens e textos para interpretar expressões faciais dos bebês.

Leia também: Os efeitos do café no cérebro e na saúde metabólica

A pesquisa, que foi publicada na editoria Pediatric Research, da revista Nature — e que você pode ler na íntegra neste link —, mostrou que sistemas de IA já são capazes de identificar sintomas de dor e conforto. Para Ruth Guinsburg, professora e pediatra neonatal da Unifesp e coordenadora-geral da UTI Neonatal do Hospital de São Paulo, esta nova ferramenta de IA ajuda a reduzir as subjetividades tomadas em decisões clínicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Como a dor é um fenômeno subjetivo e o bebê ainda não consegue se comunicar verbalmente, ele depende essencialmente da observação de terceiros. Em UTIs neonatais, utilizamos escalas de dor, mas elas são muito subjetivas. As interpretações podem variar conforme o estado emocional de quem o observa, já que um médico, um enfermeiro ou uma mãe mais angustiada podem ter percepções diferentes”, destaca a pesquisadora.

Os pesquisadores explicam no artigo, que até os anos 1990, acreditava-se que bebês recém nascidos não sentiam dor por serem neurologicamente imaturos. Hoje, a ciência acredita justamente o oposto, dizendo que justamente por serem neurologicamente imaturos estão mais suscetíveis à estímulos de dor.

A expectativa dos pesquisadores é que no futuro, a ferramenta ajude a emitir alertas em tempo real, funcionando como um verdadeiro painel de dor, monitorando o paciente junto com os medidores cardíacos e respiratórios. O grande objetivo dos estudiosos com a nova pesquisa é enfatizar que tanto a dor não tratada quanto o excesso de medicações em cérebros não completamente desenvolvidos podem ser prejudiciais aos bebês.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Ciência e Saúde Plantas atraem escorpiões? Descubra o que aumenta o risco no quintal

Plantas atraem escorpiões? Descubra o que aumenta o risco no quintal Ciência e Saúde Sal ajudou a congelar planeta Terra há 700 milhões de anos, diz estudo

Sal ajudou a congelar planeta Terra há 700 milhões de anos, diz estudo Ciência e Saúde Maior imagem do "coração" da Via Láctea revela mistérios da astronomia

Maior imagem do "coração" da Via Láctea revela mistérios da astronomia Ciência e Saúde Alimentos que combatem unhas fracas e queda de cabelo

Alimentos que combatem unhas fracas e queda de cabelo Ciência e Saúde 'Passei de me sentir sozinha 24 horas por dia a nunca mais estar só': as mulheres que escolheram viver com outras mulheres ao envelhecer

'Passei de me sentir sozinha 24 horas por dia a nunca mais estar só': as mulheres que escolheram viver com outras mulheres ao envelhecer Ciência e Saúde O que são os 'cristais de memória' que desafiam leis da física e prometem solucionar o problema do armazenamento de dados