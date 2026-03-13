InícioMundo
CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

EUA enviam mais navios e fuzileiros navais para zona de guerra contra Irã

Washington se prepara para mobilizar mais 2.500 mil fuzileiros navais ao Oriente Médio

Fumaça sai de prédio após ataque acontecido em Beirute, capital do Líbano - (crédito: AFP)
Fumaça sai de prédio após ataque acontecido em Beirute, capital do Líbano - (crédito: AFP)

Os Estados Unidos se preparam para enviar mais 2.500 mil fuzileiros navais ao Oriente Médio para o confronto diante do Irã. A decisão se soma ao direcionamento do navio USS Tripoli, embarcação de assalto que também recebeu ordens de se deslocar para a zona de guerra. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O USS Tripoli é um navio de assalto anfíbio. Trata-se de uma embarcação encarregada de apoiar forças terrestres, como fuzileiros navais, por exemplo. Por lá, combatentes da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais dos EUA serão responsáveis por dar corpo a tropa do país durante o conflito, com apoio de Israel. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações do Wall Street Journal, o USS Tripoli estava no Japão, de onde sairá com destino ao Oriente Médio. Os 2,5 mil fuzileiros, de acordo com o The New York Times, estão a caminho da guerra em "até três navios".  

*Com informações da AFP. 

Saiba Mais

 

 

 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 13/03/2026 18:39
SIGA
x