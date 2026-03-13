EUA enviam mais navios e fuzileiros navais para zona de guerra contra Irã

Os Estados Unidos se preparam para enviar mais 2.500 mil fuzileiros navais ao Oriente Médio para o confronto diante do Irã. A decisão se soma ao direcionamento do navio USS Tripoli, embarcação de assalto que também recebeu ordens de se deslocar para a zona de guerra.

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O USS Tripoli é um navio de assalto anfíbio. Trata-se de uma embarcação encarregada de apoiar forças terrestres, como fuzileiros navais, por exemplo. Por lá, combatentes da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais dos EUA serão responsáveis por dar corpo a tropa do país durante o conflito, com apoio de Israel.

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Segundo informações do Wall Street Journal, o USS Tripoli estava no Japão, de onde sairá com destino ao Oriente Médio. Os 2,5 mil fuzileiros, de acordo com o The New York Times, estão a caminho da guerra em "até três navios".

*Com informações da AFP.

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