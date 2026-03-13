Novo líder do Irã está escondido e desfigurado, diz secretário dos EUA

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou, nesta sexta-feira (13/3), em entrevista coletiva, que o novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, está ferido e "provavelmente desfigurado".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Morre suspeito de atentado em sinagoga nos EUA
O secretário ainda se referiu aos líderes do Irã como "ratos". De acordo com ele, a liderança do regime do país está "escondida em bunkers em áreas civis". Hegesth também afirmou que a cúpula iraniana está "desesperada", com capacidades bélicas limitadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"O Irã não apenas não tem mais força aérea funcional, sua Marinha está no fundo do Golfo Pérsico e sua capacidade de mísseis está diminuindo. A situação da liderança iraniana não está nada melhor: desesperados, eles foram para o subterrâneo para se esconder. É o que ratos fazem. Ouvimos que o 'não tão' supremo líder deles está ferido e provavelmente desfigurado", afirmou.
Como argumento para corroborar a tese, o secretário relembrou que nem a voz ou a imagem de Khamenei apareceram durante o 1º pronunciamento à nação. O comunicado foi lido na TV estatal do país, nessa quinta-feira (12/3).
"Foi um pronunciamento fraco, sem voz nem vídeo. Ele pediu unidade após matar dezenas de milhares de manifestantes. O Irã tem várias câmeras e microfones, por que um pronunciamento escrito? Acho que vocês sabem o porquê. Ele está com medo, ferido e escondido, e não tem legitimidade. A situação está uma bagunça. Quem está no comando? Nem o Irã sabe", acrescentou.
Khamenei afirmou, na quinta, que o Irã não interromperá os ataques contra as bases dos EUA no Oriente Médio. Além disso, garantiu que o Estreito de Ormuz continuará fechado. Segundo informações da Agência France-Press, uma autoridade iraniana afirmou que Teerã autorizaria a passagem de alguns navios, mas não especificou a quais países pertencem. Hegseth, por outro lado, declarou que o Exército dos EUA está preparado para tudo o que o Irã tem feito na região do estreito.
"O Irã demonstra desespero puro no Estreito de Ormuz. Estamos lidando com isso, não há com o que se preocupar", disse o secretário. Hegseth também criticou a imprensa do país norte-americano. Ele descartou a expansão do conflito e negou que os iranianos tenham se surpreendido com a retaliação contra o Estreito e diante de países do Oriente Médio.
Saiba Mais
- Mundo Bolsonaro está na UTI com broncopneumonia, diz hospital; o que se sabe
- Mundo Por que Lula proibiu o assessor de Trump que queria visitar Bolsonaro de entrar no Brasil
- Mundo Conexões secretas na fronteira e redes privadas: como iranianos desesperados mantêm contato com familiares no exterior
- Mundo Caso Master: André Mendonça e Fux votam para Vorcaro continuar preso em julgamento no STF; faltam dois votos
- Mundo Quatro tripulantes morrem em acidente com avião de reabastecimento dos EUA
- Mundo Cuba confirma 'negociações' com EUA