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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Irã é acusado de usar foto de supremo líder manipulada por IA

Imagens foram compartilhadas pela mídia estatal iraniana

A imagem da direita é de 2019, já à esquerda a imagem que teria passado por alterações de IA - (crédito: Reprodução/ X/ @republiqueBRA/ AFP)
A imagem da direita é de 2019, já à esquerda a imagem que teria passado por alterações de IA - (crédito: Reprodução/ X/ @republiqueBRA/ AFP)

Em meio aos bombardeios dos Estados Unidos e Israel, rumores sobre o real estado de saúde do novo supremo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, estão circulando na mídia internacional. Agora, autoridades questionam a veracidade de fotos divulgadas de Mojtaba.

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A afirmação de que a imagem poderia ter sido manipulada por IA veio do jornalista sênior da BBC Verify, Shayan Sardarizadeh. “O SynthID do Google encontrou marcas d'água que indicam que a imagem foi editada usando a IA do Google”, afirmou o jornalista.

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Ele diz que a foto original, na verdade, é de uma manifestação pró-governo que ocorreu em Teerã, em 2019. Na imagem a que o jornalista se refere, Mojaba Khamenei aparece ao lado de dois seguranças em meio a uma passeata.

Nesta sexta-feira (13/3), o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o supremo líder “está ferido e provavelmente desfigurado”. Ele disse ainda que o líder iraniano está “desaparecido” e que provavelmente se abrigou em bunkers ou áreas civis.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 13/03/2026 15:26
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