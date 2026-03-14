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ORIENTE MÉDIO

Trump diz que Irã está "totalmente derrotado" e rejeita possível acordo

Presidente dos EUA afirma que forças americanas destruíram instalações estratégicas ligadas à rede petrolífera iraniana

O conflito entre os EUA e o Irã está em curso há duas semanas. Neste sábado Trump disse que destruiu instalações militares em uma rede petrolífera do Irã - (crédito: SAUL LOEB / AFP)
O conflito entre os EUA e o Irã está em curso há duas semanas. Neste sábado Trump disse que destruiu instalações militares em uma rede petrolífera do Irã - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na madrugada deste sábado, 14, que o Irã, que está "totalmente derrotado" e quer fazer um acordo que o republicano não aceitaria.

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"A mídia de notícias falsas detesta noticiar o quão bem as Forças Armadas dos EUA se saíram contra o Irã, que está totalmente derrotado e quer um acordo - mas não um acordo que eu aceitaria! Agradeço a atenção dispensada a este assunto", escreveu o republicano na Truth Social.

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O conflito entre os EUA e o Irã está em curso há duas semanas. Neste sábado, inclusive, Trump disse que foram destruídas instalações militares em uma ilha vital para a rede petrolífera do Irã e alertou que a infraestrutura petrolífera iraniana poderá ser o próximo alvo caso o país persa continue a interferir na passagem de navios pelo Estreito de Ormuz.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 14/03/2026 10:13
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