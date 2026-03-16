Prova de vida: Netanyahu publica vídeo para afastar rumores de morte

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu publicou nesta segunda-feira (16/3) no perfil do X, um vídeo passeando no parque. A publicação seria uma espécie de “prova de vida”, após rumores sobre a suposta morte do israelense.
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O vídeo já ultrapassa 11 milhões de visualizações, Netanyahu aparece ao ar livre, em um local semelhante a um parque, com várias cadeiras ao redor, durante o vídeo, ele caminha pelo espaço, interage com outras pessoas presentes e orienta que a população permaneça atenta às medidas de segurança.
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“Às vezes também dá para sair um pouco, respirar um pouco de ar. Só que sempre é preciso ter um abrigo por perto”, afirma o primeiro-ministro ao final do vídeo.
Ainda no vídeo, ele mencionou ações militares em andamento na região. “Estamos fazendo coisas que não posso compartilhar no momento, mas estamos agindo, atingindo o Irã com muita força, inclusive hoje, e também continuando no Líbano”, declarou.
Rumores sobre a morte
Os rumores sobre a suposta morte do primeiro-ministro começaram a circular na internet após o Irã divulgar que teria atacado o gabinete de Netanyahu, o pais afirmou ter lançado mísseis contra o gabinete no início do mês de março (2/3). Até o momento o ataque não foi teve confirmação oficial de autoridades israelenses ou de veículos de imprensa internacionais.
Fora o ataque, os boatos surgiram devido as alegações de ausência temporária de vídeos ou aparições públicas do primeiro-ministro durante alguns dias, mesmo o ministro divulgando dois vídeos, as pessoas não acreditaram e ele foi acusado de usar inteligência artificial.
Confira o vídeo:
?????? ?? ??????? ??????? ???? >> pic.twitter.com/HC5w3PqKuV— Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) March 16, 2026
*Estagiária sob supervisão de ...
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