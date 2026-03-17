Professora é presa por abusar sexualmente de aluno de 10 anos

A professora Mahayla Benavides, de 32 anos, foi presa por abusar sexualmente de um aluno da escola de ensino fundamental primário Stevens, no estado de Washington, Estados Unidos. Ela foi acusada de cometer o crime repetidas vezes contra um menino de 10 anos até cinco vezes por dia, chegando inclusive a gravar os abusos com o celular.
De acordo com a emissora de TV KXLY, os abusos aconteceram durante meses, dentro da própria sala de aula na presença de outros estudantes e em uma “sala de isolamento”. A criança contou aos investigadores que os abusos aconteciam quase todos os dias, durando cerca de cinco minutos, tempo de intervalo entre as aulas.
Na audiência que aconteceu na última sexta-feira (13/3), Mahayla foi definida pela promotora do caso como uma pessoa “altamente predatória".
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe
